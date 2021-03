En 92-årig mand har mistet kørekortet efter at have foretaget en u-vending på Holbækmotorvejen og derefter kørt imod færdelsretningen.

92-årig dømt for særlig hensynsløs kørsel

Den farlige kørsel fandt sted en tidlig aften i december 2020. Den 92-årige kom kørende ad Holbækmotorvejen i østlig retning. Ved Taastrup, hvor motorvejen deler sig mod henholdsvis Ballerup og Ishøj, kørte den 92-årige forkert. I stedet for at fortsætte mod Ballerup, kørte han mod Ishøj.

I retten kom det frem, at en bilist med 110 kilometer i timen, var relativ tæt på den 92-årige, da han foretog u-vendingen. Der skete dog ikke noget, og det var heller ikke tilfældet under den 92-åriges kørsel mod færdselsretningen.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi havde tiltalt den 92-årige for særlig hensynsløs kørsel. Det nægtede den 92-årige dog. Han forklarede, at der havde været tale om en vildfarelse, og at han ikke havde haft til hensigt at bryde loven. Han forklarede videre, at han, da han foretog u-vendingen, troede han befandt sig på en vej med ét spor i hver retning, og ikke på en motorvej med to spor i samme retning.