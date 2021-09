Se billedserie Borgmester Michael Ziegler tog første spadestik til nyt p-hus i Høje Taastrup C med plads til 900 biler. Til venstre er det Lars Bloch, direktør for arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C og til højre er det Peter Ildal, direktør for Wihlborgs. Foto: Kasper Ellesøe

Send til din ven. X Artiklen: 900 parkeringspladser på vej: Hvorfor fejre noget så usexet? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

900 parkeringspladser på vej: Hvorfor fejre noget så usexet?

Taastrup - 03. september 2021 kl. 13:34 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

»Talerstolen« var en sort mælkekasse og den indgraverede spade lå klar til at blive sat i jorden og officielt skyde byggeriet i gang af et nyt parkeringshus i Høje Taastrup C i onsdags.

Nord for Bornholms Allé og øst for den gule by skal firmaet Wihlborgs opføre parkeringshuset, der skal huse 900 parkeringspladser til de kommende beboere i Høje Taastrup C.

Det er svenske Wihlborgs første nybyggeri i Danmark, der ellers gør sig mest i udlejning af eksisterende ejendomme. Men nu skal der bygges nyt i samarbejde med Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C og Høje-Taastrup Kommune.

Lars Bloch, direktør for arealudviklingsselskabet, ser frem til, at p-huset opføres.

- Ved at opføre det på grænsen af »Den gule by« og Høje Taastrup C får vi skabt en god sammenhæng mellem de to dele, siger Lars Bloch.

For nylig blev alle byggegrunde til boliger meldt solgt, og nu er byggeriet af parkeringshuset skudt i gang.

- Det betyder, at vi kan hakke opgaven, om at skabe et p-hus af, og på den måde skabe en synergi mellem erhverv og boliger. Det er glædeligt, at vi kan samarbejde om det, siger Lars Bloch.

Også erhvervsparkering

200 af de 900 p-pladser vil i dagtimerne bruges til erhvervsparkering. Det vil ske på samme måde som de øvrige p-pladser i området, hvor der også er indgået aftale om dobbeltudnyttelse.

Det betyder, at når borgerne tager deres bil på job, så vil der medarbejderne i »Den gule by«, kunne bruge p-pladserne, og når de tager hjem fra arbejde, er der plads til borgerne, der også kommer hjem fra arbejde.

Wihlborgs administrerer en række bygninger i området og kender derfor til det.

Det var borgmester Michael Ziegler (K), der tog første spadestik, sammen med Wihlborgs direktør Peter Ildal og Lars Bloch.

Borgmesteren var også på talerstolen, hvor han blandt andet kom ind på p-husets betydning for området.

- Hvorfor fejre noget så usexet og kedeligt som et p-hus... vil nogen sige. Men det her hus skal netop fejres, for det er med til at gøre Høje Taastrup C det modsatte af kedeligt. Ved at samle bilerne i et hus, får vi plads til alt det spændende: Aktiviteter, caféer, butikker, boliger og grønne områder. Der, hvor mennesker har lyst til at være og opholde sig, sagde Michael Ziegler.

Parkeringshuset bliver opført i seks niveauer og står efter planen klar i november 2022. Bygherre er Wihlborgs, mens 5E Byg står for totalentreprisen.

relaterede artikler

Plads til fællesskab i nyt byggeri: Her skal 107 familier bo 01. september 2021 kl. 15:46

De sidste boliggrunde i ny bydel er solgt: Denne type boliger skal bygges 25. august 2021 kl. 05:55

Plan for endnu et stort byggeprojekt på vej 17. august 2021 kl. 11:02