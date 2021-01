90 ekstra stik: - En stærk oplevelse

90 borgere fra Høje-Taastrup fik fredag eftermiddag det første af to stik i Covid-19 vaccinationen.

Det skete på Høje-Taastrup Rådhus, der lagde grund til ét af de 10 pop up-vaccinationscentre, som Region Hovedstaden har stablet på benene for at få mest muligt ud af de modtagne vacciner.

De udvalgte var borgere over 65 år, der fortsat bor i egen bolig, og som modtager praktisk hjælp og personlig pleje - den gruppe, der står som nummer 2 på Sundhedsstyrelsens vejledning om rækkefølgen for vaccination. Derudover havde de behov for hjælp fra Høje-Taastrup Kommune til transport.