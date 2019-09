Se billedserie Med et smil på læben og en positiv indstilling når man langt. Det er, hvad 90-årige Kis Olsen har forsøgt at lære sine tre døtre, Lone Godsk, Kirsten Plytsgaard og Jette Plytsgaard. Sammen skal de fire deltage i Stafet for Livet, når den for første gang løber af stablen i Høje-Taastrup den 7.-8. september. Foto: Stina Felby Egerup Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: 90-årige Kis skal gå kræft-stafet: - Man skal ikke lade sig slå ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

90-årige Kis skal gå kræft-stafet: - Man skal ikke lade sig slå ud

Taastrup - 06. september 2019 kl. 12:01 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kis' søn Jørgen var bare to år, da hun og hendes mand for 55 år siden fik den frygtelige besked, at Jørgen led af leukæmi. Og der var intet, lægerne kunne gøre for ham. Tre dage senere var deres søn død.

- Dengang var der ingenting at gøre. Der var slet ingen behandling, og vi kunne bare vente på, at han døde. Sådan er det heldigvis slet ikke i dag, hvor de er blevet så dygtige. Det viser bare, hvor langt man er nået, og hvor meget forskning i denne her frygtelige sygdom betyder, siger Kis Olsen, som har rundet de 90 år.

Den 7.-8. september er hun den formentlig ældste deltager, når Stafet for Livet for første gang løber af stablen i Høje-Taastrup. Stafet for livet er et døgn i kræftens tegn, hvor der via en række aktiviteter og en 24 timer lang stafet sættes fokus på kræft og rejses penge til Kræftens Bekæmpelse.

Og det vil Kis Olsen fra Taastrup gerne være med til.

- Jeg håber, at der kan blive samlet nogle penge ind, og at folk får øjnene op for den gode sag, siger Kis Olsen.

Hun deltager i stafetten som Fighter, der er en særlig titel, der reserveres til de deltagere, der har haft eller har kræft. For 15 år siden havde hun selv hudkræft, men kom sig heldigvis helt. Fighterne åbner stafetten med en æresrunde iført gule T-shirts og en solsikke i hånden, og dagen igennem får de særlig opmærksomhed.

Der er to ruter, deltagerne kan gå på, en på 500 meter og en på 1000 meter. Det mener Kis ikke bliver et problem.

- Man kan, hvad man vil. Mine ben er begyndt at drille lidt, men jeg har altid været meget aktiv, fortæller Kis, der er tidligere sygeplejerske og førhen har dyrket atletik, svømning, løb og bowling indtil for et års tid siden.

- Men jeg går nok hjem og sover om natten, siger hun med et smil.

Med sig til stafetten har Kis sine tre døtre, Kirsten Plytsgaard, Lone Godsk og Jette Plytsgaard. Sidstnævnte er en af de frivillige, der er med til at arrangere Stafet for Livet, og hun har oprettet holdet »Team - Livet er en gave«, som hele familien skal deltage på.

- Jeg er sikker på, vi får et hyggeligt døgn med masser af snak og mulighed for at være sammen under nogle andre rammer. Nogle af deltagerne er bare med noget af tiden, mens andre kommer til at være der hele døgnet. Det tror, der bliver en virkelig sjov oplevelse, siger Jette Plytsgaard og fortæller, at hun har bagt 100 pandekager til sit hold.

Hendes søster Kirsten Plytsgaard understreger dog også, at det betyder meget, at det netop er Kræftens Bekæmpelse, man er med til at støtte:

- I dag har alle jo næsten haft sygdommen inde på livet og er blevet berørt af den. Jeg har en veninde, der for nylig er død af kræft, så lige nu har jeg det meget tæt inde på livet. Hun var kun 49 år ligesom mig, og hun efterlader to børn. Det sætter virkelig tanker i gang, siger Kirsten, som også selv har fået konstateret hudkræft, som skal fjernes ved en operation.

- Men det skal nu nok gå, siger hun overbevisende.

Det er nemlig en lektie, de tre kvinder har lært af deres mor: Man skal ikke lade sig slå ud, hvis man slår sig på livet. Så er det op at stå igen.

- Det er så vigtigt at tænke positivt. Jeg er øm hver morgen, og kroppen kan godt drille, men jeg har det jo egentlig meget godt. Det er vigtigt at fokusere på, siger Kis Olsen.

Man kan stadig nå at være med i Stafet for Livet, hvis man har lyst. Mange af de tilmeldte hold er åbne for alle, der har lyst til at være med, og man kan også bare møde op på dagen - så vil arrangørerne sørge for, at man kan komme med på et hold.

- Stafet For Livet er ikke en indbyrdes holdkonkurrence. Sammen er vi et stort hold, der har samlet penge ind til et godt formål: Kampen mod kræft, siger Jette Plytsgaard.

Stafet for Livet i Høje-Taastrup holdes den 7.-8. september ved TIK på Parkvej 78 i Taastrup.

Se mere på www.stafetforlivet.dk