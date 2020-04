90-årig udsat for tricktyveri: Politiet søger vidner

To personer havde henvendt sig til den 90-årige i hendes lejlighed og påstået, at de var fra hjemmeplejen. Den ene person distraherede kvinden, mens den anden gik ind i lejligheden.

En 90-årig kvinde blev lørdag den 25. april kort før klokken 12.40 udsat for et tricktyveri i sit hjem på Nøddebovej i Hedehusene.

Pas på tricktyve

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede:



Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig – hjemme og på gaden.

Åben kun døren for folk, du kender. Brug dørspion eller spørg til ærinde uden at åbne. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. – spørg gerne efter legitimation. Skilt ikke med, du bor alene – skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.

Hold afstand til ukendte personer på gaden, ved indkøb mv. og hold pungen tæt til kroppen. Skjul altid din pinkode og opbevar den aldrig med dit kort.

Gå ikke rundt med store værdier – og lad dem ikke ligge fremme hjemme.

Ring hurtigt til politiet, hvis du oplever noget mistænkeligt: 43 86 14 48 eller 114. Ring Alarm 1-1-2 hvis det sker akut.