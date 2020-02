Se billedserie Nuriye Köse Nielsen, der er økonomisk rådgiver giver her nogle gode råd til, hvordan man kommer videre, hvis man er havnet i økonomisk uføre. Foto: Kim Rasmussen

9 gode råd: Sådan gør hvis du er endt i økonomiske problemer

Taastrup - 18. februar 2020

Nuriye Köse Nielsen er økonomisk rådgiver i Høje-Taastrup Kommune og de tre boligområder Charlottekvarteret, Taastrupgaard og Gadehavegård.

Sidste år rådgav hun 187 borgere om økonomi.

Hun giver her sine råd til, hvordan man skal forholde sig til sin økonomi, hvis man har oplevet en livsændrende begivenhed, der får betydning for ens økonomi.

Det kan være, man bliver fyret fra jobbet, ramt af alvorlig sygdom, bliver skilt eller ens ægtefælle dør, og man bliver efterladt alene med et eller flere børn.

Nuriye Köse Nielsen oplever, at mange af dem, der har brug for rådgivning ser en økonomisk rådgiver som en fjende, og derfor tager de alt for sent fat i hende.

- Vi økonomiske rådgivere bliver betragtet som modstander. Det er vi ikke. Vi skal gerne være en forebyggelsesindsat, som kan hjælpe inden fogeden kommer. Det er alt for tit, at jeg først bliver ringet op, lige inden fogeden kommer, og låsesmeden er klar. De forsøger at klare sig selv, og jeg kommer for sent ind i sagen, siger hun.

Her er hendes bedste råd, hvis man er ramt hårdt økonomisk.

1. Gør noget - Gør noget, lige når det sker. Og gør det i god tid. Lad være med at vente. Arbejd med situationen med det samme.

2. Vær med - Medvirk i din situation, selvom det er svært. Vær imødekommende over for myndighederne, og tag kontrollen, inden andre gør det.

3. Samarbejd - Samarbejd med myndighederne om din sag for at komme videre.

4. Hav egne ideer - Selvom man er i en svær og hård tid, er det godt at have sine egne ideer, om hvordan man vil videre. Tænk dine egne tanker om, hvad du vil og ønsker for din fremtidige situation.

5. Råb om hjælp - Vær ikke bange for at råbe på hjælp. Vi er mennesker, og det at råbe om hjælp er også at tage kontrol over sin egen situation.

6. Optag ikke gæld - Drop at optage privat gæld hos venner og familie. Snak i stedet med banken. Hvis den giver afslag, så drop de private långivere med alt for dyre renter og gebyrer. Prioriter i stedet de faste udgifter på en anden måde.

7. Meditér - Selvom man befinder sig midt i et stort kaos, kan man sige til sig selv »I dag får jeg en god dag« - og tvinge sig selv til at tænke positivt. Resten af dagen kan så arbejde med sin situation.

8. Skriv dine tanker ned - Hvis man ligger søvnløs om natten og tænker på sin økonomiske situation, kan det være en idé at skrive ned, hvad man tænker som løsninger på sin situation. På den måde glemmer man ikke de guldkorn, man tænker på om natten.

9. Hold dig sund og rask - Økonomi og helbred hænger sammen. Er økonomien god, er helbredet det ofte også. Og omvendt. Arbejd derfor med dine følelser og tanker, og giv ikke slip på livet. Det kræver et godt helbred at opbygge sit liv igen.