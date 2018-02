86-årig fik stoppet tricktyveri

Københavns Vestegns Politi fortæller, at det lørdag den 17. februar klokken 11.44 modtog en anmeldelse om, at en 86-årig mand havde været forsøgt udsat for et tricktyveri i sit hjem på Taastrup Hovedgade i Taastrup. Hændelsen skete, da en kvinde udgav sig for at komme fra hjemmeplejen. Mens kvinden hjalp manden med at tage strømper på, bemærkede han pludselig en mand gå ind i sit køkkenet. Manden fik en mistanke om, at noget var galt, og bad dem begge om at forsvinde. Umiddelbart blev intet stjålet.