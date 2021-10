8. klassers dokumentarfilm blev vist i stor biograf

- Der er mange gode grunde til, at skoleelever skal arbejde med dokumentarfilm. En af dem er mødet med det fremmede, det ukendte - at skulle sætte sig ind i et andet menneskes historie og liv. Et menneske og en historie, eleven måske aldrig ellers ville have mødt. Det møde udvider elevens horisonter, skaber større forståelse og dermed empati. Noget, der i sidste ende måske er med til at gøre vores fælles verden en smule mere rummelig over for dem, vi ellers ikke har meget til overs for. Jeg er til stadighed imponeret og rørt over de 10 film med temaet flugt, som eleverne fra Læringshuset endte op med at producere, siger han.