Privatrådgiver Stien Renow Hansen fra Danske Bank sammen med nogle af 7.B?s elever.

Send til din ven. X Artiklen: 7.B på Gadehaveskolen fik styr på finanserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

7.B på Gadehaveskolen fik styr på finanserne

Taastrup - 22. marts 2018 kl. 12:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I uge 11 var der penge og privatøkonomi på skemaet på adskillige skoler landet over.

I 7. b på Gadehaveskolen i Høje Taastrup var privatrådgiver Stine Renow Hansen og filialdirektør Carsten Rose fra Danske Bank i Taastrup på besøg som gæstelærer.

Mere end 700 skoler landet over deltog i uge 11 i årets officielle 'Pengeuge', som blev afviklet for femte år i træk. Med afsæt i materiale fra Danmarks Matematiklærerforening og Finans Danmark blev 7.-9. klasserne undervist i privatøkonomi af gæsteundervisere fra landets banker.

- Vi er rigtig glade for igen i år at støtte op om 'Pengeugen'. Det er hyggeligt at komme ud og møde eleverne, og ikke mindst være med til at give dem en bedre økonomisk forståelse for begreber som renter, budget og opsparing, siger Stine Renow Hansen og fortsætter:

- Det kan være med til at hjælpe dem, når de selv står over for økonomiske beslutninger både nu, men også senere i livet. Og netop i den alder, som eleverne har nu, er det relevant, fordi mange får flere penge, for eksempel i form af lommepenge, et fritidsjob eller i konfirmationsgave.

Råd til drømme i 8.a

I løbet af de par timer Stine Renow Hansen og Carsten Rose besøgte 7. b på Gadehaveskolen, tog de i høj grad udgangspunkt i de økonomiske dilemmaer, som teenagere ofte oplever, men også deres drømme og ønsker blev inddraget - og dem var der ganske mange af.

Blandt andet drømte flere af eleverne i 7. b om en ny computer, mobil eller en Mercedes.

- Vi vil jo alle gerne have råd til vores drømme. Og her spiller opsparing en vigtig rolle - og bare ved at lægge lidt til side hver måned kan du nå langt, lød et af rådene fra Stine Renow Hansen.

Undervejs kom hun også ind på faste udgifter og indtægter samt fordelen ved at lægge et budget, der giver overblik over økonomien.

Det gode password er unikt

Også i år var digital sikkerhed et særligt tema på 'Pengeugen'.

Især var der fokus på at lave gode passwords og undgå at blive snydt, når du handler på nettet.

- Et godt password har stor betydning, når det handler om din IT-sikkerhed. Dine passwords skal være unikke og svære at gætte, og så skal du undgå at bruge samme password alle steder.

Til sidst fik eleverne i 7. b. mulighed for at afprøve deres viden om penge i et pengespil, som også var en del af den undervisningspakke, Stine Renow Hansen og Carsten Rose fra Danske Bank havde med fra Finans Danmark.

Underviser hele året

Danske Bank stiller med over 300 rådgivere i årets 'Pengeuge' over hele landet.

Det er dog ikke kun i forbindelse med denne uge, at banken tager ansvar for at lære unge om penge og privatøkonomi.

- Vi vil meget gerne være med til at klæde de unge på til at håndtere deres økonomi. Derfor er vi løbende ude og undervise både på skoler og gymnasier hele året. Og for eksempel har vi selv udviklet et særligt undervisningsforløb, som vi tilpasser til det konkrete alderstrin, siger Carsten Rose.

Om Pengeuge 2018

Med Pengeuge ønsker Finans Danmark, der er interesseorganisation for bank- og realkreditsektoren, at forbedre børn og unges finansielle forståelse.

Med afsæt i materiale fra Danmarks Matematiklærerforening og Finans Danmark underviser gæsteundervisere fra en række af landets banker de større klasser i privatøkonomiske emner. Pengeuge 2018 har et rent uddannelsesmæssigt sigte og er ikke-kommercielt. Du kan læse mere på www.pengeuge.dk.