Max Melchior stopper som skoleleder på Høje-Taastrup Ungdomsskole. Foto: Allan Nørregaard

73-årig skoleleder stopper: Man skal være ung med de unge

Taastrup - 31. oktober 2020 kl. 19:43 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Efter 20 år med samme leder, er det tid nu tid til forandring.

Max Melchior stopper som skoleleder af Ungdomsskolen i Høje-Taastrup, hvor han tiltrådte 1. november 2000.

I en alder af 73 og et halvt år er det tid til at trække sig tilbage, mener han.

Max Melchior har i alle årene arbejdet for at give unge, der ikke lige passer ind i de traditionelle kasser som for eksempel folkeskolen, mulighed for at udvikle sig både fagligt og menneskeligt.

- Jeg er allermest stolt af, at det er lykkes os at have så mange forskellige unge til at komme ind på skolen, og at vi har inddraget dem og engageret dem i at være en del af skolen og fællesskabet, siger Max Melchior.

Det har krævet meget af ham som leder.

- Når du arbejder med unge, skal du hele tiden få nye ideer. For de unge er hele tiden i forandring, så jeg har hele tiden skullet være ung med de unge, kan man sige, siger Max Melchior, der blandt andet skal bruge sin pension på at cykle nogle lange ture på elcykel sammen med sin hustru Addy.

Fejres i teatret Max Melchiors afsked markeres ved et kulturelt arrangement i Taastrup Teater & Musikhus onsdag den 4. november, hvor der af to omgange afholdes siddende arrangementer med blandt andet underholdning af Ungdomsskolens elever og besøg af kollegaer fra kommune, bestyrelse og andre ungdomsskolekollegaer.

Allan Kierkegaard, der er leder af Linie 10 i Høje-Taastrup Kommune, bliver konstitueret leder af ungdomsskolen på ubestemt tid, så han er leder af begge steder.

Det giver en besparelse på 750.000 kroner, fremgår det af byrådets budgetforlig for 2021. Tanken er, at man undersøger muligheden for øget samarbejde eller fusion mellem Linie 10 og Ungdomsskolen i 2021.

Max Melchiors sidste dag er officielt den 31. oktober 2020.

