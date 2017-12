En 72-årig mand fra Hedehusene er her i Retten i Glostrup blevet dømt for vold mod en trafikofficial under et cykelløb. Foto: Bjørn Armbjørn

72-årig dømt for vold under cykelløb

Taastrup - 16. december 2017

En 72-årig mand fra Hedehusene er i mandags i Retten i Glostrup blevet dømt for grov vold mod en official under et cykelløb ved Hedehusene.

Den 72-årige fik en straf på 60 dages betinget fængsel - desuden skal han udføre 40 timers samfundstjeneste, og han må ikke køre bil i seks måneder.

Den 72-årige har nægtet vold, og han tog betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.

Udgangspunktet for sagen er et cykelløb, som fandt sted omkring Hedehusene i begyndelsen af september. I krydset mellem Brandhøjgårdsvej og Tingstedvej stod en 65-årig official og dirigerede trafikken, så der ikke skete sammenstød mellem cykelryttere og biler.

Da den 72-årige kom kørende, med sin kone i bilen, fik han et stopsignal af den 65-årige official. I følge anklagen stoppede han dog ikke, men kørte langsomt frem mod den 65-årige official, som blev ramt af bilen på ydersiden af knæet. Lidt længere fremme stoppede den 72-årige, og den 65-årige trafikofficial nåede frem til bilen. Gennem den åbne bilrude opstod der et skænderi, og i følge anklagen tog den 72-årige fat i den 65-åriges id-kort, som han havde om halsen, og hev så hårdt i det, at den 65-årige knaldede hovedet ind i bilen.

Der er modstridende forklaringer i sagen. Den 72-årige har forklaret, at han ikke ramte den 65-årige trafikofficial, da han kørte frem. Han forklarede, at han havde fået signal om, at han kunne køre videre. Han forklarede også, at han ikke havde hevet i id-kortet. Han havde kun holdt den 65-årige væk, fordi den 65-årige official havde rakt ind for at få fat i bilnøglen.

Retten i Glostrup lagde dog den 65-årige mands forklaring til grund, der blev støttet af vidneforklaring.

Den 72-årige blev dømt for grov vold mod den 65-årige, der i sin funktion under cykelløbet kunne sidestilles med en person, der er i offentlig tjeneste.