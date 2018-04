Se billedserie Jytte Klamer fortæller helt bramfrit her, hvad hun mener om - og bruger sin hovedgade til på godt og ondt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

71-årige Jytte besøger pølsevognen hver dag

Taastrup - 05. april 2018 kl. 11:48 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jytte Klamer har boet i Taastrup siden 1972.

De seneste 26 år har hun hver dag aflagt Tina's Pølser på hovedgaden et visit, men det er ikke fordi, at hun altid bestiller den samme ret.

- Hvis jeg har været væk i et stykke tid, så skal jeg i hvert fald have en flæskestegssandwich, når jeg kommer tilbage, siger Jytte, der er fyldt 71 år.

Hun spiser ikke frokost i pølsevognen hver dag, men hun drikker altid kaffe der.

- Jeg har mit eget hjørne, griner Jytte og peger.

- Det er Jytte's kaffehjørne.

Det er ikke udelukkende på grund af flæskestegen og kaffen, at Jytte aflægger stedet daglige besøg. Det er der nemlig ikke så få grunde til.

- Det er jo også det sociale, som jeg kan lide ved at komme her. Der kommer tit nogle af mine venner forbi. De har jo efterhånden opdaget, at jeg er her, smiler hun og tilføjer:

- Og så har Tina altså også nogle særlig gode pølsebrød. Jeg kan også rigtig godt lide personalet, og der kommer jo mange mennesker her. Jeg hilser på dem alle. Det husker folk og det sætter de pris på.

Jytte glæder sig til, at vejret igen bliver så godt, så de kan sidde udenfor og få vendt lidt af hvert - og følge med i gadens liv.

Når hun skal handle dagligvarer foregår det ikke altid i det samme supermarked.

- Jeg går efter tilbuddene, så derfor er det virkelig irriterende, når Lokalavisen ikke kommer til tiden, understreger hun og fortsætter:

- Når jeg skal købe tøj, foregår det altid i Volume. Jeg kan lide, det de har - uden undtagelse.

Gadens udvikling Igennem de 46 år, hvor Jytte har boet i Taastrup - er der selvfølgelig sket en stor forandring i Taastrup Hovedgade.

- Der er sket meget. Det ærgrer mig, at der er blevet bygget rigtig mange grimme huse og, at de pæne er blevet revet ned. Og så må jeg altså sige, at jeg ikke bryder mig om lygterne. De gør helt ondt. Det undrer mig, at man forsøger at lave en gammeldags hovedgade og så sætter man sådan nogle futuristiske lygter op, så det klasher med resten, siger Jytte og tilføjer:

- Så er der jo cykelstien med den livsfarlige brolægning. Særligt når den er våd. Ja, jeg foretrækker at køre af Vesterparken i stedet.

Tidligere har Jytte arbejdet på fabrik og gjort rent forskellige steder, men måtte stoppe på grund af kronisk seneskedehindebetændelse i armene, som lægerne understreger ikke er arveligt, hvilket undrer Jytte, da stort set hele hendes familie lider af det i forskellige grader.

- Jeg har i løbet af årene fulgt en del kurser hver gang, at jeg kunne mærke, at min hjerne kedede sig, smiler Jytte, der næsten hver uge sørger for at tage Lokalavisen Taastrup med ned til Tina's Pølsevogn, hvor den ikke altid kommer med posten.