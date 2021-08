Se billedserie Hans Ole Nielsen (th.) er blind, men to til tre gange om ugen spiller han golf i Hedelands Golfklub. Her går han sammen med caddien og vennen Niels Hansen. Foto: Anders Ole Olsen

70-årige Hans Ole spiller golf - selvom han er blind

Taastrup - 04. august 2021 kl. 19:20 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Den lille hvide bold bliver lagt til rette på jorden. Driveren, som han holder i hånden, bliver rykket helt hen til bolden.

Caddien går lidt væk. »Værsgo«, lyder det fra caddien.

Golfspilleren svinger armene med køllen i hånden, og det velkendte klik lyder, når jernet rammer bolden.

70-årige Hans Ole Nielsen spiller golf i Hedeland Golfklub, hvor han to til tre gange om ugen tager en runde golf sammen med sine caddie.

Det er ikke almindeligt, at amatørgolfspillere har caddie, men det har Hans Ole Nielsen.

Han er blind, og derfor er caddien, hans ven Niels Hansen, en nødvendig hjælp, når golfbolden skal fra teestedet til hullet på greenen på færrest mulige slag. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hans Ole Nielsen har også sine egne bolde med navn og symbolet for blinde og svagtseende på. Foto: Anders Ole Olsen

Kendt hinanden længe Niels Hansen er fire år ældre end Hans Ole Nielsen. De har kendt hinanden, siden de var børn og er begge opvokset i Hedehusene, hvor de stadig bor. Niels Hansen er caddie for Hans Ole Nielsen på 11. sæson, og han spiller også selv golf. Og så har de fødselsdag på samme dag.

Samarbejdet mellem de to skal fungere, for at bolden kommer i hul. De har fundet ud af jo færre kommandoer caddien giver, jo bedre går det.

Hans Ole Nielsen skal til at sende næste slag af sted mod greenen.

- Skal du have et prøveslag, spørger hans caddie.

- Nej, det er lige meget, siger Hans Ole Nielsen, der stoler på, at caddien har placeret ham rigtigt, så jernet er ved bolden og retningen er mod greenen.

Og så er det op til ham selv at ramme bolden rigtigt og med den rigtige fart.

»Klik«, lyder det og bolden flyver af sted.

Når de går en runde golf, så tager det lidt længere tid end for andre, men på banen møder de to venner stor forståelse for de andre golfspillere, som også er gode til at tage hensyn, til at Hans Ole Nielsen ikke kan se.

Blind golfspiller har også været til OL i styrtløb Af Kasper Ellesøe



Før han mistede synet, dyrkede 70-årige Hans Ole Nielsen masser af sport, som blandt andet fodbold, håndbold, svømning og badminton.

Og så tog han og familien ofte på skiferie.

Nu er det primært golf, han dyrker, og så går han i fitness-centret.

Da han mistede synet, ville han dog ikke slippe skiløbet helt.

I Østrig fandt han et sted, hvor man kunne dyrke alpint skiløb for blinde. Det gjorde han, og det førte til, at han deltog ved de Paralympiske Vinterlege i Innsbruck i Østrig i 1988, hvor han stillede op i storslalom og styrtløb for blinde.

Han gennemførte ikke storslalom, men blev nummer seks ud af 10 i styrtløb. Her har deltagerne en hjælper, der løber foran dem og dirigerer dem med simple kommandoer.

Selvom det for mange mennesker lyder skræmmende at kaste sig ned af en piste på to brædder, så var Hans Ole Nielsen ikke skræmt.

- Jeg kunne jo ikke se, hvor stejlt der var, så jeg havde ikke noget at være bange for. Man starter jo også mere forsigtigt og ikke med de stejleste pister, siger Hans Ole Nielsen om dengang han begyndte at løb på ski uden at kunne se.

Hvad er dit handicap? Udover sit synshandicap spiller Hans Ole Nielsen med et golfhandicap på 33,4. For de ikke-golfkyndige betyder det groft sagt, at han må bruge cirka to slag ekstra per hul på en 9-huls-bane, end det en dygtig spiller bruger på hvert hul. Det, man kalder for »par«.

Hans Ole Nielsen mistede synet for omkring 35 år siden på grund af diabetes. Over en periode på fire-fem år forsvandt synet gradvist, og nu er han helt blind.

Han har dog en vis visuel hukommelse, fordi han før har kunnet se. Og det hjælper ham nu, selvom han er nødt til at bruge de øvrige sanser til blandt andet at høre om golfslaget er godt eller mærke, hvordan underlaget er, før han skal slå næste slag.

Da han mistede synet fik han hjælp på blindeinstituttet til at lære, hvordan man bevæger sig rundt i samfundet, når man ikke kan se. Og faktisk kan Hans Ole Nielsen næsten alt.

- Jeg har jo fundet ud af, at det eneste, jeg ikke må og kan, er at køre bil på offentlig vej, og når jeg spiser fjordrejer, som skal pilles, så er der ikke meget tilbage, siger han

Godt humør på banen Han har fire-fem forskellige caddier, som tager med ham ud at spille golf. Nogle af dem er ansatte, mens andre, som eksempelvis Niels Hansen, er med, fordi de gerne vil, og fordi det er hyggeligt.

De to venner snakker om forskellige emner, når de går rundt på Hedelands golfbaner. Det er en måde at komme lidt væk fra hverdagen på. Humøret er højt, og de joker med hinanden. Der er ingen grund til, at være trist over, at man ikke kan se.

- Det nytter jo ikke noget at gå og være sur eller bare at sidde derhjemme og være ked af det. Jeg kan jo foretage mig stort set alt, selvom jeg ikke kan se, siger Hans Ole Nielsen.

For Niels Hansen giver det også en masse at være med på golfbanen. Han har haft et hektisk liv som selvstændig håndværker, men på golfbanen er der mere ro.

- Det har lært mig meget, om hvordan det er at have et synshandicap, som Hans Ole har det. Og så giver det mig det, at jeg tror, jeg bliver et bedre menneske. Jeg har det i hvert fald godt med det, siger Niels Hansen.

Det giver Hans Ole Nielsen en masse at spille golf.

- Det giver mig frisk luft, lyden af fuglene og duften af blomster. Og så en enkelt lille fadøl bagefter på det, vi kalder 19. hul, siger Hans Ole Nielsen.

Han er lige ved at være færdig med andet hul, da interviewet er færdigt. Vi siger tak for i dag, jeg pakker mine ting sammen, og overvejer for mig selv, hvordan jeg kommer tilbage til klubhuset og parkeringspladsen. Og så kommer det fra den blinde mand.

- Du skal bare gå tilbage til grusstien, og så gå til højre og følge vejen tilbage, siger han.