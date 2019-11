Er du også ved at få svip af at stå i kø? Så læs vores gode råd og få en bedre tilbudsjagt. Foto: Tanja Straagaard Jensen

7 gode råd: Sådan undgår du at brænde sammen i tilbuds-køen

Taastrup - 28. november 2019 kl. 11:53 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dine knoer er hvide om indkøbsvognens håndtag. Dit hår er begyndt at løfte sig af den statiske elektricitet, og du kan mærke kvinden bag dig i køen ånde dig i nakken.

Det kan være alt rigeligt stressede at handle - og læg så dertil en stort antal tilbudsjægere, der skal have mest muligt ud af Black Friday. Og så kan du måske allerede fra morgenstunden mærke din hvilepuls stige faretruende.

Men det behøver ikke være sådan. Ikke denne gang. Ikke i år.

Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan du kan komme helskindet ud af fredagens store tilbudsjagt - og bruge ventetiden i køen bedst muligt.

1: Mærk dig selv fra morgenstunden Den gode tilbudsjagt starter allerede fra morgenstunden. Sørg for at sætte uret en ti minutters tid før, du normalt ville stå op. Og brug så tiden på at »checke ind med dig selv«.

- Her sidder du med lukkede øjne og fornemmer din egentilstand, fornemmer din krop og hvor du er lige nu. Hvordan har jeg det egentlig i dag, og hvad har jeg brug for, råder Janni Servais, der er stresscoach og mindfulness-instruktør i Taastrup.

Og hvis du nu mærker, at den er helt skæv i dag, så skal du overveje, om du overhovedet skal bevæge dig ud i menneskemængderne i jagten på de gode tilbud. - Man kan godt have en tilstand, hvor man er lidt sensitiv, og så vil jeg ikke opfordre til at gå ud i det Black Friday-helvede. Så kan man måske gå på nettet og sidde for sig selv, siger Janni Servais.

2: Lav en liste hjemmefra Det er vigtigt at få overblik over, hvad du har brug for - og hvad du ikke har brug for. Det er også en af måderne, hvor du kan holde fokus, når først de andre tilbudsjægere begynder at indfinde sig på jagtmarken.

- Så du har lavet en liste til dig selv om, hvad er det, du har brug for. Og du skal hverken have mere eller mindre, foreslår det fra Janni Servais.

Og det er der flere gevinster ved.

- Du gør det med omtanke og bevidsthed om, hvordan du har det, og hvad du har brug for. Både i forhold til dig selv, miljøet og klimaet. Så det ikke bliver dit ego, der river ned fra hylderne i ren materialisme.

3: Bliv på din egen banehalvdel

Nu står du der så. Med vognen fuld af julegaver, som du har planlagt at købe hjemmefra. Ud af øjenkrogen ser du, at den ældre herre med hatten pludselig står længer foran dig i køen, selv om han ankom flere minutter efter dig. Og her skal du huske følgende råd:

- Så handler det også om at være bevidst om egenstilstand. Lige lave et checkin ligesom fra morgenstunden. Hvordan har jeg det nu, hvordan er min vejrtrækning. I stedet for at blive irriteret over andre, der vil springe over i køen, råder Janni Servais.

4: Gør dig klar Når du har lavet dine dybe vejrtrækninger og har fokus på din egen banehalvdel, kan du sørge for at gøre dig klar, til det bliver din tur ved kassen.

Hjemmesiden mnn.com beskæftiger sig med nyheder om miljøet og en ansvarlig måde at være i verden på.

Her råder de til, at sørger for at have alt klar. Så tag din pung op, fisk dit betalingskort op og hav dit indkøbsnet klar til de købte varer. Så har du noget at fordrive tiden med, og du kommer hurtigere gennem kassen.

5: Overvurder ventetiden Ideen er tyvstjålet fra Disney, der bevidst overvurderer den ventetid, de angiver i deres køer. Men det virker. Er køen på en tyve minutters tid, så forvent at den tager 30, råder mnn.com.

6: Tjek andre indkøbsvogne Har den unge mand foran dig 20 af den samme ting i vognen? Eller har han 20 forskellige ting? Ifølge mnn.com går det markant hurtigere, hvis der bare skal scannes 20 af den samme ting ind fremfor flere forskellige. Og så vil det generelt også være smart at stille sig bag en person med en helt fyldt vogn fremfor fire med lidt småtterier i vognen. Så tag et kig i vognen foran dig, før du vælger din kø.

7: Udnyt tiden Nu står du der med kortet og indkøbsnettet fremme og en forventning om, at her skal du være en halv times tid. Hvad så med at bruge tiden fornuftigt? Du kan jo lytte til den roman, du aldrig fik startet på, i din lydbogs-app. Eller fortsætte med din mindfulness-træning via en mindfulness-app. Eller måske få ordnet praktiske detaljer med vennerne på SMS, så I endelig kan få afgjort, hvem der skal have deller med til julefrokosten? Så har du det mindre at tænke på, når du kommer hjem.

Rigtig god tilbudsjagt!

