7-årig pige bidt af kraftig hund: Efterfølgende tumult og vold

Hun blev bidt en gang i ryggen og en gang foran på overkroppen. Skaderne efter hundebiddene var så alvorlige, at det var nødvendigt at bringe pigen på hospital efterfølgende.

Vestegnens Politi foreløbige undersøgelser viser, at den 7-årige pige havde befundet sig på en legeplads ud for Taastrupgaardsvej nr. 3, da hun blev angrebet af hunden.

Opkaldet til Vestegnens Politi kom mandag aften klokken 19.45, og politiet var på stedet et minut efter. Den alvorlige hændelse er sket kort tid før anmeldelsen kom.

Vestegnens Politi er stærkt interesseret i at høre fra personer, der har set noget i forbindelse med sagen mandag aften, hvor en 7-årig pige blev bidt alvorligt af en hund i Taastrupgaard.

Tumult og vold

I forbindelse med hundeangrebet, påtalte pigens pårørende sagen overfor hundens ejer og dennes venner, hvilket medførte, at der opstod tumult, hvorunder pigens far og onkel blev udsat for flere slag og spark. De har begge fået mindre skader.

- Dette er en sag vi tager seriøst og vi opfordrer alle vidner til at kontakte politiet, så vi kan finde frem til ejeren og hunden, siger politikommissær Andreas Mollerup fra Vestegnens Politi.

Den hund, som angreb den 7-årige pige, er en relativ lav, kraftigt bygget lysebrun hund.

Hundens ejer er angiveligt en mand på cirka 20-30 år, cirka 170-175 cm høj, og med mellemøstligt eller arabisk udseende. Han var iført mørkt tøj.