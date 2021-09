684.040 skridt: Hvis han vil gå med med, så er det simpelthen lykken

77-årige Jørn Jordan-Knudsen har sammen med 15-årige August Enevoldsen været til træplantning til minde om tidligere medarbejder i Callisto festivalen, Ole Hyldtoft, hvor borgmesteren deltog, og de har været til pensionistbal på plejecentret Birkehøj.

Taastrup - 25. september 2021 kl. 16:37 Af Anja Søndergård

Et aldersspring på 62 år har ikke været en hindring for Jørn Jordan-Knudsen og August Enevoldsen. De har siden vinter udviklet et specielt venskab ved at gå ture sammen. 77-årige Jørn Jordan-Knudsen fik nemlig at vide, at han efter et hårdt coronaforløb skulle gå 3-4 km dagligt. Helt uventet ville hans 15-årige genbo, August Enevoldsen, gerne gøre ham selskab.

- En dag kom August og sagde, at han jo skulle passe det der kræ af en hund, og om ikke vi skulle følges ad på gåturene, siger Jørn Jordan-Knudsen.

Derfra kom August Enevoldsen og hans hund, Coco, hver dag klokken 16.15 over til Jørn Jordan-Knudsen.

- Så gik vi tur til 17.30 hver dag. Der er jo et kæmpe aldersspring mellem os. Men jeg tænkte, at hvis han vil gå med mig, så er det simpelthen lykken, siger Jørn Jordan-Knudsen.

Slut med rollator I begyndelsen havde Jørn Jordan-Knudsen brug for sin rollater på turene. Nu er den parkeret.

- Jeg har smidt rollateren fuldstændig. Snart afleverer jeg den på hospitalet og siger tak for lån, siger han.

I alt er det blevet til 684.040 skridt 489,24 km, siden Jørn Jordan-Knudsen begyndte sine gåture. Han tror ikke, at det var lykkedes uden August Enevoldsen som følgesvend.

- Jeg ville have haft lettere ved at springe gåturen over, hvis ikke August havde været med. Så det har betydet meget for mig. Jeg har været glad hver eneste dag for at gå tur med ham og har gået og ventet på, at han fik fri fra skole hver dag, siger Jørn Jordan-Andersen.

Fra pensionistbal til efterskole Guturene har været forskellige fra dag til dag. Jørn Jordan-Knudsen fortæller, at August Enevoldsen har interesser for lokalhistorien i Røjlevangen i Taastrup, hvor de bor, og at han derfor har delt ud af sine mange historier om egnen til August Enevoldsen. Jørn Jordan-Knudsen er født i Taastrup, men det er August Enevoldsen ikke. Så på gåturene har de besøgt kirkegården ved Rønnevang kirke, hvor Jørn Jordan-Andersen har fortalt om de personer, der er begravet der.

- Vi gik både på kirkegården, til pensionistbal, og vi har været ude at plante træer, for August syntes, det var så dejligt at komme nye steder hen, fortæller Jørn Jordan-Knudsen.

Eventyret mellem de to venner er lige nu sat på pause, da August Enevoldsen er begyndt på gymnastikefterskole på Stevns. Jørn Jordan-Knudsen skal derfor gå tur alene det næste års tid.

- Jeg vil blive ved at gå de 3-4 km hver dag, for jeg er overbevist om, at det hjælper mig. Rent fysisk har jeg det bedre. Men jeg tror, jeg kommer til at savne August, siger han og tilføjer, at hunden Coco ikke kan forstå, hvorfor han ikke går tur med hende mere.

Jørn Jordan-Andersen vil gerne gøre budskabet klart om, at mange unge er interesseret i lokalhistorie, hvorfor man burde dyrke dette på sine gåture.