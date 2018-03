En 62-årig kvinde erkendte at drukket for meget alkohol til at kunne køre bil. Foto: Thomas Olsen

62-årig erkendte spritkørsel

En 62-årig kvinde fra Taastrup blev tirsdag klokken 13.58 i forbindelse med en rutinemæssig standsning sigtet for spirituskørsel, efter et alkometer gav udslag for en for høj promille.

Kvinden erkendte over for politiet, at hun havde drukket for meget til at køre bil. Det meddeler Københavns Vestegns Politi, der samtidig oplyser, at det kan være en dyr fornøjelse at køre spritkørsel.