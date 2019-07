Se billedserie Vestegnens Politi har to dage i denne uge haft en ATK-vogn på Hveen Boulevard. 600 blev blitzet. Foto: Vestegnens Politi

Send til din ven. X Artiklen: 600 blitzet på stor vej: Mange står til klip i kørekortet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

600 blitzet på stor vej: Mange står til klip i kørekortet

Taastrup - 11. juli 2019 kl. 15:13 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To dage i denne uge har Vestegnens Politi haft en ATK-vogn ude på Hveen Boulevard i Høje Taastrup for at måle bilisternes hastighed, og her kan over 600 bilister se frem til et brev fra politiet i deres e-boks.

ATK-vognen har stået på Hveen Boulevard i forbindelse med et vejarbejde på vejen, og mens der var vejarbejde i gang. Derfor er hastigheden sat ned, fra de oprindelige 80 km/t. Først er hastighedsbegrænsningen sat ned til 60 km/t, men lidt længere fremme er den sat ned til 50 km/t.

- Det er en kombination af, at vi har fået flere borgerhenvendelser via "Bestil en betjent", og når der så er vejarbejde, så tiltrækker det også vores opmærksomhed. Det er af hensyn til vejarbejdernes sikkerhed, at vi er opmærksomme på det, fortæller Erik Andersen, politiassistent i færdselsafdelingen ved Vestegnens Politi.

Han fortæller, at både tirsdag og onsdag blev der blitzet omkring 300 bilister hver dag, og ATK-bilen var til stede i omkring tre timer begge dage.

- Antallet overrasker os en del, for vil jo helst ikke have nogen overhovedet kører for hurtigt, og rigtig mange af overtrædelserne er til et klip i kørekortet. Men der er skiltet med, at der er vejarbejde, så man bliver varslet om, at vejen ændrer karakter forude, og der ikke er samme sikkerhed. Lige så snart, man ser skiltning med vejarbejde, eller når man ser, at vejforløbet er ændret, skal man forberede sig på, at hastigheden skal ned, siger Erik Andersen.

Han tror, at det, der overrasker bilisterne mest er skiltningen. Når 80 km/t-zonen ophører, er der et skilt med 60 km/t. Men når hastighedsbegrænsning sænkes til 50 km/t, vises det med et skilt om, at 60 km/t ophører. Nedenunder er der et rektangulært skilt med byzone, som man kan se på billedet herunder.

Sådan ser skiltningen ud, når hastighedsbegrænsningen går fra 60 km/t til 50 km/t. Det er byskiltet under skiltet, der viser, at man må køre 50 km/t.



- Det er ikke tilladt at skilte med et 50 km/t skilt i bymæssig bebyggelse. Og derfor skilter man på den måde for at huske på, at man er i bymæssig bebyggelse, siger Erik Andersen, der på grund af det høje antal forseelser fortæller, at politiet planlægger at vende tilbage til Hveen Boulevard igen.

- Vi kommer igen, men vi har også andre veje, som vi gerne vil måle på, siger Erik Andersen.