6. klasser forberedes på arbejdslivet

Taastrup - 01. juni 2018

Høje-Taastrup: I de seneste uger har udvalgte 6. klasser i Høje-Taastrup kommune oplevet et nyt undervisningsforløb, som på en legende og let måde har skullet introducere eleverne til erhvervsuddannelsernes fire hovedindgange.

Forløbet knytter sig til vejledningsfaget »Uddannelse og Job« og skal være med til at give eleverne overblik over de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne - men også vejlede dem og skabe generel viden om uddannelsesmuligheder, arbejdsliv og karriere.

Hvad vil det egentlig sige at være kok, tømrer eller kontoransat?

Og hvordan hjælper man bedst en borger, som ikke selv kan tage sit tøj på, er blind eller har svært ved at tale?

Det er noget af det, eleverne i 6. klasserne har fået et indblik i de seneste uger, hvor de er blevet en del af et nyt undervisningsbaseret vejledningsforløb kaldet »4VEJE«.

Forløbet er udviklet som en del af projektet »Faglært til fremtiden«, hvor Vestegnens tre UU-centre er gået sammen om at skabe et sammenhængende vejledningsforløb, som strækker sig fra 6. klasse til 9.klasse.

»4VEJE« er rettet mod 6. og 7. klasser, hvor man i 6. klasse har fokus på at give eleverne en forståelse for, hvad et job faktisk kræver, og at voksne hver dag går på arbejde for at løse opgaver, der kræver mange forskellige faglige kompetencer og personlige egenskaber såsom empati, kreativitet og samarbejdsevne.

I forløbene introduceres eleverne til 4 forskellige jobs gennem arbejdsøvelser og små film. Her får eleverne en realistisk oplevelse af, hvad det for eksempel indebærer at være kontoransat på det lokale bibliotek eller SOSU-assistent på plejecenteret.

Filmene er med lokale rollemodeller, hvor alle øvelser og opgaver er taget ud fra deres hverdag. I materialet er der så indarbejdet skolefaglige emner, så undervisning og vejledning spiller sammen.

I forløbene skal eleverne dog ikke kun lære om forskellige jobs og opgaver. De skal også blive klogere på egne interesser og evner samt få indblik i ting som arbejdsglæde og karriere. Derfor fokuseres der også på, hvad eleverne har oplevet og lært i forbindelse med tidligere aktiviteter og hjælper dem til at få overblik over interesser, evner og erfaringer.

4VEJE er en del af et treårigt projekt på tværs af Vestegnens tre UU centre (UU Vallensbæk, UU Center Syd og UU Vestegnen) og LO Hovedstaden.

Projektet er støttet af Region Hovedstaden og skal munde ud i et samlet vejledningsforløb, hvor der arbejdes med brug af rollemodeller, forældreinddragelse, erhvervspraktik og undervisningsbaseret vejledning.

De tre UU-centre på Vestegnen er valgt som partnere i projektet, da de har særlig god erfaring med at få unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Eksempelvis valgte 20,7 procent af de unge, som forlader grundskolen i Høje-Taastrup Kommune, ifølge Styrelsen for IT og læring at tilmelde sig en erhvervsuddannelse i 2018 .

Det er målet, at de gode erfaringer og projektets materialer på sigt kan spredes til flere kommuner i regionen.