Se billedserie HTO Nedrivning har oplevet en vækst på 500 procent de seneste år. Foto: HTO Nedrivning Foto: Lindskov

Send til din ven. X Artiklen: 500 procents vækst: De stormer frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

500 procents vækst: De stormer frem

Taastrup - 01. september 2021 kl. 06:26 Kontakt redaktionen

Den høje byggeaktivitet i samfundet smitter også af på nedrivningsbranchen, der i stigende omfang bliver tilkaldt enten for at fjerne gamle byggerier og rydde grunde, så nyt kan skyde op - eller for at klargøre historiske bygninger til nye formål.

Læs også: Nedrivningsfirma bygger op og forventer op til 60 procent flere medarbejdere

Hos HTO Nedrivning i Taastrup kan man i det netop aflagte årsregnskab for 2020/2021 også aflæse travlheden, der siden etableringen for fem år siden er taget til.

Men det er ikke kun toplinjen, der er vokset. På den nyligt afholdte generalforsamling kunne direktionen præsentere en bundlinje, der på blot to regnskabsår er steget fra 500.000 kroner til 2,6 millioner kroner. Det svarer til en vækst på 500 procent.

Virksomheden beskæftiger 35 medarbejder, og ledelsen forventer at skulle bruge mindst 10-15 medarbejdere yderligere inden for det næste år.

- Vi savner især erfarne pladsformænd og projektledere, der kan styre opgaverne på byggepladserne, fortæller Lars Christensen, der er direktør med ansvar for indkøb og produktion.

Vigtigt at starte sagerne rigtigt op

HTO Nedrivning beskæftiger sig med alle former for nedrivning, indvendig rydning og miljøsanering af metaller, asbest, PCB, KP og skimmelsvamp samt styring af projekter.

- Ud over de kompetencer, som alle nedrivere forventes at mestre inden for projektledelse, miljøforhold og kvalitetsstyring, er det er særligt på screening af bygninger og rådgivning allerede i tilbudsfasen, vi ønsker at differentiere os. Det er vigtigt at tage sig ordentlig tid med præcise forundersøgelser og screeninger, så byggesagen kan startes rigtigt op, fortæller Anya Mortensen, der er direktør med ansvar for miljø.

Tilfreds bestyrelse

Ejerskabet i virksomheden er tredelt, hvor direktørerne Anya Mortensen og Lars Christensen hver ejer 20 procent af virksomheden. Den samlede bestyrelse med formand Steen Justesen i spidsen er tilfredse med resultaterne.

- HTO er med Anya og Lars i spidsen ved at danne en ekstremt stærk profil i markedet. Og med et hold fantastiske medarbejdere er referencelisten på udførte opgaver allerede imponerende, siger bestyrelsesformand Steen Justesen, som sammen med bestyrelsen udtrykker tilfredshed både med det aflagte regnskab og for det forecast, der ligger for 2021/22.

- Pipelinen er rigtig god. Så hvis vi ellers kan få pladsformænd og medarbejdere nok i de kommende måneder, forventer vi at kunne præsentere en vækst på både top og bundlinje på mindst 50 prcoent inden udgangen af 2023, siger Anya Mortensen og Lars Christensen.

Helt lokalt har HTO Nedrivning blandt andet beskæftiget sig med et projekt på Taastrup Bibliotek gennem de seneste fem år.