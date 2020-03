I 50 år har Fodboldens Venner arrangeret banko til fordel for fodboldafdelingen i Hedehusene Idræts Klub. Foto: Kenn Thomsen

50 år med banko: Coronavirus udskyder jubilæum

Den 16. marts 1970 besluttede 11 mænd med tilknytning til fodboldafdelingen i Hedehusene Idræts Klub at stifte Fodboldens Venner.

Det var en støtteforening, hvis formål var at give økonomisk støtte til fodboldafdelingens ungdomshold.

For at skabe økonomi til dette formål startede de med at afholde bankospil en gang om ugen først på kroen i Hedehusene og senere på Hedehusene Skole, hvor der stadig afholdes bankospil hver torsdag i perioden fra september og til udgangen af april.