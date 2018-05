50 år med Fløng Ældreklub

Klubben, som omfatter lidt under 100 medlemmer, drives af en bestyrelse af frivillige, som siden 90'erne også har påtaget sig drift og indvendig vedligeholdelse af Pensionisternes Hus i Hedehusene. Her har en selvstændig bestyrelse af frivillige gjort et kæmpe arbejde med at anskaffe og vedligeholde inventar og udstyr således, at kommunens pensionister kunne havde et sted at afholde private arrangementer under rimelige vilkår.