50 år i branchen: I dag har man værkstedet i lastrummet

- Det er næsten ikke til at fatte. For 55 år siden rullede jeg som lærling rundt på cykel med rørene på ryggen, og vi havde én boremaskine til deling blandt fire lærlinge og en svend. I dag kører lærlingene afsted i servicebiler med et helt værksted i lastrummet.