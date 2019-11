Se billedserie Silja og Alberte fra 4.B. havde svært ved at forstå, at folk efterlader affald på jorden i stedet for at putte det i en skraldespand. Foto: Jørgen C. Jørgensen

4.B. på affaldsindsamling: Har fokus på det nære klima

Taastrup - 05. november 2019 kl. 10:42 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Emnet affald er en god hook (en krog, red.) til børn. I den alder er der en miljøinteresse, der spirer, og de ved, at det er ikke smart med affald i naturen, også fordi det kan influere på dyrelivet. Det spiller ind i den empati, som mange børn besidder.

Sådan siger Thomas Gyalokay, der har været naturvejleder i Høje-Taastrup Kommune siden 1997.

Han har netop underholdt 4.B. på Mølleholmskolen i en times tid. Her har de blandt andet kigget på affaldstyper og talt om klimaet som værende den temperatur, vi har, over lang tid, at planter kan omdanne CO2 til sukker og ilt ved fotosyntese, at plastik faktisk er et olieprodukt, og at afbrænding af organisk materiale og produktion af alle vores ting frembringer CO2, hvorfor det er vigtigt at tænke endnu mere i genbrug og genanvendelse af ressourcerne. Og endelig fortalte Thomas Gyalokay om atmosfæren på grund af dens betydning for vores klima.

- Atmosfæren er det, der gør, at ilten ikke ryger ud, Den virker som en dyne, for ude i rummet er der koldt, lyder eleven Mikkels definition.

Projekt i fire uger Oplægget er en del af fire projektuger, hvor fjerde årgang på Mølleholmskolen, som en del af Fremtidens Skole, beskæftiger sig med emnet klima.

4.B. har vinklen nærmiljøet, og klasselærer Line Svenstrup Berger oplever, at den projektbaserede undervisning, hvor hun arbejder på at gøre emnet konkret og nærværende, fanger eleverne, også dem, der ikke trives lige så godt med almindelig tavleundervisning.

Stort engagement Og engagementet er ikke til at tage fejl af, da eleverne iført handsker piler rundt i landskabet og samler blandt andet efterladt slikpapir, cigaretskodder, pizzabakker, gamle plastikposer, dåser og plastikflasker op på den korte gåtur fra skolen hen til Menu.

Bevæbnet med klare plastposer og handsker gik klassens elever i gang med at indsamle skrald smidt i nærområdet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen



- Skraaaaaald! gjalder det igen og igen, når en elev begejstret opdager noget, der ikke hører til på jorden.

Det hele ryger ned i store, klare affaldssække, som børnene deles om. Senere skal de sortere affaldet efter kategori.

- Man føler sig lidt god, men på samme tid føler jeg, at det er lidt ærgerligt at bruge tid på at samle affald op, der slet ikke burde ligge der. Det er dumt, at der ligger et stykke affald lige ved siden af en skraldespand. Jeg plejer, hvis jeg ser et stykke skrald, at samle det op og smide det ud. Jeg tror ikke, at jeg kan nævne én gang, hvor jeg har smidt skrald på jorden, fortæller Alberte, 10 år, og uddyber hvorfor: - Jeg kan godt lide dyr, og jeg kan ikke lide at se videoer, hvor dyr er døde af at spise skrald eller er viklet ind i plastik.

- Så får man følelsen af at have været med til at dræbe et dyr, supplerer Silja, 10 år.

En uheldig tendens De to klassekammerater har noteret sig en ny, uheldig tendens, der i hvert fald ikke gør noget godt for affaldsniveauet i naturen.

- Det er ligesom om, at det er blevet lidt sejt at smide noget affald på jorden, siger Alberte og smider med et skuldertræk og en ligegyldig mine et imaginært stykke affald fra sig.

- Der er mange, der tror, at det er rigtig sejt at smide det, nikker Silja og tilføjer så med eftertryk: - Men det er det ikke.