Se billedserie DSV?s logo er ofte meget synlig på landeveje såvel som motorveje og til vands og i luften. Virksomheden har i dag eksisteret i 45 år og har udviklet sig til en af de allerstørste på transportmarkedet i verden. Men det begyndte i 1976 på en kro i Skuldelev på Sjælland. Foto: PR

45 år og godt på vej til at blive de største

Taastrup - 13. juli 2021 kl. 11:41 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

I dag har transportvirksomheden DSV Panalpina 45 års fødselsdag, da det var på denne dato i 1976, at en håndfuld vognmænd med Leif Tullberg i spidsen stiftede DSV, De Sammensluttede Vognmænd af 13-7-1976 A/S i Skuldelev på Sjælland.

Der er sket en del vokseværk på de 45 år. Virksomheden, der siden 2019 har heddet DSV Panalpina, har haft adresse flere steder på Sjælland og er gået fra at bestå af få vognmænd til at have en omsætning på 9,9 milliarder euro, afdelingskontorer flere steder i Danmark og rundt om i verden. Udover til lands, befinder virksomheden sig nu også til vands og i luften.

Senest har Transport Intelligence analyseret sig frem til, at hvis virksomhedens seneste opkøb af kuwaitiske Agility Global Integrated Logistics falder endeligt på plads, vil DSV med al sandsynlighed blive verdens største speditør på sø- og luftfragt målt på omsætning, foran virksomheder som Kuhne + Nagel og DHL Global Forwarding.

Lige nu ligger DSV, der har hovedsæde i Hedehusene, på tredjepladsen, men med det kuwaitiske firmas omsætning på 2,8 millarder euro, vil DSV Panalpina kunne rykke øverst op på den liste.

Startede med to ansatte Tilbage i 1976 blev stifteren Leif Tullberg administrerende direktør og startede med to ansatte samt de nævnte vognmænd, og der blev omsat for 18 millioner kroner det første år af virksomhedens levetid.

- Jeg er meget glad for at tænke på, hvordan det er gået i løbet af DSV's 45 år. Jeg er stolt. Jeg var administrerende direktør og startede med to medarbejdere. Efter 29 år trak jeg mig tilbage i 2005, og på det tidspunkt omsatte virksomheden for over 20 milliarder kroner, siger Leif Tullberg, der kalder det en fantastisk rejse og også roser den nuværende ledelse.

- DSV har med sin nuværende CEO og CFO i spidsen en fantastisk stærk og empatisk ledelse med hundredevis af dygtige folk omkring sig, siger han.

En anderledes metode Dog peger Leif Tullberg også på, at virksomhedens udvikling ikke har været lutter rosenrød, da der undervejs også har været kritik fra brancheorganisationer, fordi DSV's opbygning og forretningsmodel var anderledes end andre lignende virksomheder.

- Men jeg synes, vi beviste, at konceptet holdt. At vi var mange små selvstændige vognmænd, der løftede i flok. At vi arrangerede transporten, men ikke havde en masse aktiver i form af at eje lastbilerne. Og at vi satte det i system hele tiden at køre med fyldte vogne, og vi dermed sparede en masse lastbiler om året. Det lyder banalt, men det virkede, og den grundlæggende tankegang har virksomheden stadig i dag, lyder det fra Leif Tullberg.

Selvom han for længst har trukket sig tilbage, så følger han stadig lidt med fra sidelinjen.

- Jeg glæder mig hver eneste gang, jeg læser om den nyeste udvikling af DSV med opkøb og andre aktiviteter, siger Leif Tullberg, der også følger med via kvartalsrapporterne.