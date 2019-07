40 år hos fjernvarmen: Gert husker, da kulkranen gik amok

Se billedserie Gert Køster fra Fløng kan den 9. juli fejre 40 års jubilæum hos Høje Taastrup Fjernvarme. Og selvom han snart kan gå på efterløn, har han ingen planer om droppe jobbet.

Taastrup - 08. juli 2019

Det var tilfældigheder, der førte til, at Gert Køster fra Fløng i første omgang blev fjernvarmetekniker. Tirsdag den 9. juli kan han fejre 40-års jubilæum hos Høje Taastrup Fjernvarme.

Gert er uddannet autopladesmed hos SMC i København og fik job på det daværende Taastrup Varmeværk i 1979. Der havde været oliekrise, og autobranchen var ude for noget af et dyk i aktiviteterne.

- Til gengæld var der hylende travlt hos fjernvarmen, som var ved at hive alle de gamle ledningerne op. Driftsleder Erik Boel var en god kunde hos SMC, og da SMC ikke ønskede at afskedige medarbejdere, selv om der ikke var så meget at lave, endte det med, at Boel inviterede mig på en rundvisning hos varmeværket på Gasværksvej en fredag i juli. Det så meget tilforladeligt alt sammen, og det endte med, at jeg tiltrådte om tirsdagen ugen efter, fortæller han.

Gert mærkede fra dag 1, at ledningsnettet vitterligt var i dårlig stand. De tre første år var der ikke en uge uden overarbejde, hvor han var ude og lokalisere ledningsbrud og lukke af for vandet, så entreprenøren kunne udbedre det.

- Det værste, jeg har oplevet, var et brud på hovedledningen i Taastrup Hovedgade. Vi kunne simpelthen ikke finde bruddet og nåede næsten at grave hele gaden op, før vi fandt det.

I dag bruges der mere avanceret udstyr, så brud nemmere kan findes. Og de nye rør, der lægges ned, er forsynet med fugtmeldetråde, der registrerer, hvis der trænger fugt ud af ledningen. Det system er så præcist, at det sjældent er nødvendigt at grave mere end en halv meter, før bruddet er fundet.

Gert arbejdede i mere end 25 år primært med ledningsnettet. Nu handler jobbet mere om at holde spidslastcentralerne vedlige - smøre pumper og rense filtre. Men han er stadig med ude ved større aflukninger og for at syne muffer de steder, hvor rørene samles. På det felt er den ledning, der graves ned til det nye Høje Taastrup C, en stor opgave for tiden.

Og så er det også ham, der sørger for, at fårene, som afgræsser arealerne ved det store solfangeranlæg i Fløng, bliver vandet.

Han indgår også i vagtordningen, hvor samme tekniker har døgnvagt mandag-til-mandag hver femte uge og tager alle opkald til varmeselskabet uden for almindelig arbejdstid. Vagten har ansvaret for alle centraler, varmepumper, vekslere m.m. Hvis der sker et uheld, skal vagten »standse blødningen« og sikre, at leverancen kommer i gang igen.

- Jobbet består mere af overvågning nu, men du skal stadig rundt og se tingene også. Det betyder meget, hvis der kommer en fejl, at du så kender anlæggene, herunder vores brønde. Dem har vi ca. 800 af, og jeg ved stort set, hvor alle ligger. Skal det gå stærkt, er det jo godt at vide, hvor tingene er. Nogle gange må du jo smide alt, hvad du har i hænderne, så kunderne kan få varme igen.

Normalt møder han ind på hovedkontoret på Malervej. Her var han også, da fjernvarmen i 1980'erne fik to kulkedler installeret. Det blev lidt af en udfordring med kul, der skulle modtages, slagger der skulle læsses på lastbiler og cirka 100 filterposer, som jævnligt skulle renses eller skiftes.

-Vi havde dem i otte-ti år, før de røg videre til Letland, fortæller Gert, som sent vil glemme, da en kulkran inde i bygningen gik amok, fordi kulstøv forstyrrede den elektroniske styring, så kranen ikke kun hev kul med ind, men også flåede gelændere og andet inventar med.

- De oplevelser har vi ikke i dag, hvor fjernvarmen i Høje Taastrup er blevet grøn, siger han.

Gert bor med sine kone, Anne, i Fløng. Her bruger han det meste af fritiden på at rode med haven, sin motorcykel og den gamle Morris Mascot, som han er ved at have gjort køreklar.

- Hvor længe jeg fortsætter på jobbet? Tja, jeg er 62 år og kan snart gå på efterløn. Det tror jeg nu ikke, at jeg gør. Jeg er glad for mit arbejde og de opgaver, jeg er beskæftiget med, siger 40-års jubilaren.

Den runde dag markeres intern på Høje Taastrup Fjernvarme efter sommerferien.