Se billedserie Ved indgangen til Copenhagen Markets blev ansatte mødt af repræsentanter fra 3F Høje-Taastrup, som uddelte løbesedler på forskellige sprog. 3F har varslet faglig konflikt mod 36 virksomheder, som holder til i det nye grønttorv. Foto: 3F

3F varsler konflikt mod 36 virksomheder på grønttorvet

Taastrup - 23. november 2020 kl. 10:14 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

En faglig konflikt er under optrapning i Copenhagen Markets, det nye grønttorv i Høje-Taastrup.

Fagforeningen 3F har i hvert fald indledt en konflikt mod 36 virksomheder, som alle har base i grønttorvet.

Det fortæller Søren Grøn, formand for 3F Høje-Taastrup.

- Vi ønsker lige vilkår for alle i forhold til løn og ansættelsesvilkår, og det har vi en formodning om, at der ikke er i dag. Vi har i hvert fald set flere lønsedler gennem tiden fra ansatte herude, som ikke aflønnes med overenskomstlignende løn, siger Søren Grøn og fortæller, at det er lagerarbejderne under transportgruppen, som er centrum for konflikten.

- Der er flere virksomheder på grønttorvet, som har overenskomst, og dem har vi et rigtig godt samarbejde med. Nu vil vi gerne i dialog med de resterende, så vi sikrer, at alle arbejder under ens vilkår, siger han og fortæller, at det nok drejer sig om et par hundrede arbejdere, der arbejder til for lave tariffer.

Vil gerne i dialog Det er lykkedes 3F at få en aftale på plads med nogle af virksomhederne, men der er altså stadig 36, hvor det ikke er lykkedes.

- Nogle virksomheder siger, de ikke ønsker overenskomst, og andre afviser fuldstændig at indgå i en dialog med os, fortæller Søren Grøn.

Konflikten blev indledt tidligt mandag morgen, hvor 3F-medlemmer mødte op ved Grønttorvet og uddelte løbesedler på forskellige sprog til de medarbejdere, der mødte frem.

Fortsætter ugen ud Fagforeningen har sendt 2. konfliktvarsel til virksomhederne, og det betyder, at hvis ikke virksomhederne indgår i en dialog med 3F eller skriver overenskomst, så indledes en sympatikonflikt under 3F. Derved kan andre faggrupper under 3F afvise at udføre arbejde for de berørte virksomheder, eksempelvis renovationsmedarbejdere eller chauffører.

- Men vi håber ikke, at vi når dertil, for målet er at komme i dialog med virksomhederne, siger Søren Grøn.

En eventuel sympatikonflikt vil træde i kraft lørdag, hvis det ikke er lykkedes 3F at komme i dialog med virksomhederne inden da.

3F vil stå ved grønttorvet ugen ud og søge dialogen, indtil en eventuel sympatikonflikt træder i kraft.