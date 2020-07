Vestegnens Politi var i februar 2019 ude og lasermåle hastighed på Hørskætten i Taastrup. Her fangede laseren en 32-årig, der kørte alt for stærkt. Foto: Vestegnens Politi

32-årig dømt: Kørte over 100 procent for hurtigt

Taastrup - 13. juli 2020

En 32-årig mand har fået frakendt førerretten ubetinget i seks måneder.

Det står klart, efter han ved Retten i Glostrup til et 18 minutter langt retsmøde er blevet dømt for at køre for stærkt.

Det skete tilbage i februar 2019.

Her havde Vestegnens Politi en indsat over for Hastighed på Hørskætten i Taastrup, hvor de målte bilisternes hastighed med laser.

Her lasermålte færdselsbetjente den 32-årige mand, der kommer fra København til at køre mindst 106 km/t ad Hørskætten, hvor den tilladte hastighed på stedet er 50 km/t.

Det betyder, at han overskred hastighedsgrænsen med over 100 procent.

Derudover havde han ikke sit kørekort med.

Onsdag var hans sag for retten, og her frakendte retten ham førerretten ubetinget i seks måneder. Desuden fik han en bøde på i alt 7000 kroner.

Manden var ikke straffet for den slags lovovertrædelser tidligere.

Manden erkendte at have kørt for hurtigt, men nægtede at have kørt 106 km/t.

Han udtog sig betænkningstid i forhold til, om han vil han vil anke dommen.