Se billedserie 30.000 kroner skal gøre det endnu sjovere at gå til gymnastik hos TIK Gymnastik. Foto: Britta Hald

Send til din ven. X Artiklen: 30.000 kroner i støtte: Skal sikre den røde tråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

30.000 kroner i støtte: Skal sikre den røde tråd

Taastrup - 29. september 2021 kl. 12:02 Kontakt redaktionen

TIK Gymnastik har fået 30.000 kroner i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan foreningen indkøbe redskaber, der kan gøre det endnu sjovere at gå til gymnastik - både inde og ude. Pengene skal blandt andet bruges til airtrack, balancebom og en masse småredskaber.

Sandra Røgilds, der både er instruktør og bestyrelsesmedlem, ser især frem til, at foreningens yngste medlemmer og deres forældre nu kan få endnu bedre mulighed for at være aktive sammen.

- Vores børnehold træner på Parkskolen, hvor både pladsen og redskaberne er begrænsede. Vi skal virkelig tænke kreativt for at få have alle med. Og det kan foreningens dygtige instruktører heldigvis også finde ud af. Så med de nye redskaber bliver det bare endnu sjovere at gå til gymnastik hos os. De nye redskaber er også fantastiske til at styrke motorikken hos store og små, siger hun.

Den røde tråd i gymnastikken

I TIK Gymnastik er ambitionen, at der skal være noget for alle aldersgrupper med hold for gravide, efterfødselshold, børnehold, familiehold, voksenhold og skånsom træning i vand. De yngste børnehold er der, hvor det hele begynder. Her skal der styr på grundmotorikken, og der skal skrues op for begejstringen, så de får lyst til at komme igen og nemt kan fortsætte på foreningens andre hold i takt med, at de bliver ældre.

- Man kan i virkeligheden leve et godt og aktivt liv i vores forening med vores mange hold til alle aldersgrupper. Med de nye redskaber kan vi gøre vores træning endnu bedre både inde og ude, så endnu flere får lyst til at være med i fællesskabet, siger Jette Poder, der er formand for TIK Gymnastik.

Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt

TIK Gymnastik har modtaget bevillingen på 30.000 fra DIF og DGI's foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, for eksempel til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.