30 nye ældreboliger bygges i Høje Taastrup C

Taastrup - 21. marts 2018

Gartnergården er navnet på det byggeri, der i fremtiden skal huse 30 nye ældreboliger ved Skjeberg Alle i Høje Taastrup C.

Det har byrådet i Høje-Taastrup besluttet på sit møde tirsdag aften, skriver DAGBLADET Roskilde.

Der har undervejs i processen også været peget på en placering i både Nærheden og ved Taastrup Stationscenter, men et flertal valgte altså at gå videre med Gartnergården, som skal opføres af AKB/KAB.

- Det virker som det projekt, der er mest sikkert, og her er plangrundlaget allerede på plads, så vi kan komme i gang med projektet hurtigt. Og vi har behov for flere ældreboliger, siger Esat Sentürk (R), der er formand for Socialudvalget.

Lejerbo var kommet med et forslag om ældreboliger i Nærheden, men det havde administrationen fravalgt på forhånd, fordi det ikke have været muligt at få en aftale på plads med Udviklingsselskabet Nærheden om grunden.

VIBO havde budt ind med et projekt om at opføre de 30 ældreboliger på Depotvej syd for Selsmosen i Taastrup. Placeringen har en nærhed til indkøb og transport, men der ville også være en udfordring med støj fra togbanen, som løber tæt ved, hvorfor der også skulle tænkes en støjmur ind i projektet. Dertil kommer, at grundarealet ejes af dels Høje-Taastrup Kommune og DSB, og der skulle således først forhandles om salg af grunden og laves ny lokalplan, hvilket ville forlænge processen med 9-12 måneder.

Handicaprådet havde ellers anbefalet udvalget ikke at vælge placeringen i Høje Taastrup C, da den er længere fra indkøbsmuligheder end den anden placering på Depotvej, skriver DAGBLADET Roskilde.

- De eneste, der vil komme til at bo i disse boliger, er personer, der er alderdoms-svækket eller handicappet, alle med nedsat gangfunktion. De vil derfor med placeringen af projektet blive temmelig isolerede. Ældre- og handicapboliger, som boliger rettelig burde hedde, skal ligge tæt på indkøbsmuligheder og tæt på kirkegården, så beboere har let ved at købe ind og eventuelt besøge deres kære på kirkegården, lød svaret fra Handicaprådet, som i stedet pegede på Vibos placering i Taastrup.

Politikerne valgte dog at gå videre med projektet på Skjeberg Alle i stedet for det i Taastrup.

- Vi fik oplyst, at forskellen på afstand til indkøb i de to projekter er på 100-150 meter, så når vi ser på alle fordele og ulemper, så mener vi, at AKB/KAB's projekt er det mest realiserbare, siger Esat Sentürk.

Seniorrådet havde helst set de nye ældreboliger opført i Nærheden, men når det ikke kunne lade sig gøre, så peger de på Skjeberg Alle som en udmærket løsning.

- Men kun hvis der etableres tilgængelighed til offentlig transport, lyder det i rådets høringssvar.

De kommende ældreboliger på Skjeberg Alle vil indgå i den samlede nye boligudbygning i området. Boligerne forventes opført som 1-plans boliger, hvor uderum bliver private, men også en del at det samlede boligområdes fællesarealer. Boligerne vil blive placeret i en cirkel, så der dannes en stor grøn gårdhave i midten.

Der vil komme 10 boliger på 85 kvadratmeter og 20 boliger på 65 kvadratmeter.

Der kan efter planen tages første spadestik til ældreboligerne til september 2019, og boligerne forventes indflytningsklar til oktober 2020.