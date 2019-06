Se billedserie Tina Pihl er kvinden bag Tina?s Pølser, som i år kan fejer 30 års jubilæum.

Send til din ven. X Artiklen: 30 år med Tinas Pølser: - Jeg elsker det stadig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

30 år med Tinas Pølser: - Jeg elsker det stadig

Taastrup - 12. juni 2019 kl. 13:58 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 30 år siden åbnede Tina Pihl sammen med sin mand deres første lille pølsevogn i Taastrup. De ville forsøge sig med et koncept, der skilte sig ud fra andre pølsevogne. Deres sortiment var bredere, og deres service gav kunderne en personlig oplevelse, så de fik lyst til at komme igen.

30 år senere har det vist sig at være en succes, og i dag har Tinas Pølser fire butikker i henholdsvis Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Hendes eget bud på, hvorfor hun har fået så stor succes, er, at hun har formået at forny sig, men stadig holde fast i det gamle.

- Vi bliver ved med at finde på nye ting og smage, og vi prøver os lidt frem. Noget bliver en succes, og andet stopper vi med igen, hvis kunderne ikke tager det til sig. Men vi sørger også hele tiden for at have nogle af de klassiske ting, som kunderne efterspørger, for det skal man heller ikke pille for meget ved, siger Tina Pihl og nævner blandt andet flæskestegs-sandwichen og den hjemmelavede mormor-dressing som ting, der ikke bliver ændret for meget.

- Vi har jo kunder, der decideret spørger efter specielle dressinger, så det er nok på det punkt, vi skiller os ud, siger Tina Pihl.

Hver ny ide får sit eget navn, og derfor kan man købe ting som Holger Danske, Bummelum, Havfruen og Bjarnes Kloak hos Tinas Pølser.

Men en pølsevogn er nu engang en pølsevogn, og derfor er der heller ikke veganske eller 'sunde' alternativer på menuen. Det er ellers oppe i tiden, og Tina Pihl vil da heller ikke spå om fremtidens for hendes pølsevogne.

- Det er jo ikke til at sige, hvordan fremtidens fastfood-marked vil udvikle sig, og om der er stadig er kunderne i butikken om 10-15-20 år. Men jeg bliver ved, til jeg ikke gider mere, for jeg elsker det, siger Tina Pihl og fortæller, at hendes tre piger dog ikke umiddelbart står i kø for at overtage mors biks.

Kunderne står til gengæld stadig i kø i Tinas fire butikker, og det er nok ikke kun på grund af maden, mener Tina Pihl.

- Her møder man folk i øjenhøjde. I pølsevognen er det lige meget, om man er direktør eller bums. Her er alle velkomne, og det er noget af det, jeg elsker ved mit arbejde, siger Tina Pihl.

I anledning af 30 års jubilæet skød Tinas Pølser lørdag gang i en stor konkurrence, hvor man hver dag kan vinde en T-shirt med skriften »Jeg elsker Tinas Pølser«. I slutningen af måneden trækkes der blandt vinderne lod om en stor privatfest for 30 personer med tre timer med gratis pølser.

Det sker ved en fest for personalet for at fejre de 30 år.

- Uden personalet var Tinas Pølser ikke blevet en succes, så de skal selvfølgelig også fejres, siger Tina Pihl.

Konkurrencen om at vinde T-shirts og et privat pølse-party kører på Tinas Pølsers Facebook-side.