En 28-årig blev sigtet for at køre bil i frakendelsestiden og for høj hastighed. Arkivfoto: Thomas Olsen

28-årig sigtet i flere forhold

Københavns Vestegns Politi fortæller, at det mandag den 4. december klokken 12.00 standsede en 28-årig mand fra Høje-Taastrup i en personbil på Helgeshøj Allé på grund af for høj hastighed. Ud over den for høje hastighed, blev han også sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han tidligere har fået frakendt sin førerret.