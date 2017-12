27-årig sigtet i flere forhold

Føreren, som viste sig at være en 27-årig mand fra Vanløse efter i første omgang at have oplyst et falske personoplysninger, blev derfor sigtet for narkokørsel, ligesom han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for at oplyse forkerte oplysninger. Han blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård, hvor han delvist erkendte sig skyldig.