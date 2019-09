Høje-Taastrup Turistforening har 25-års jubilæum og markerer det med en ny hjemmeside.

Send til din ven. X Artiklen: 25 års jubilæum: Et vigtigt bindeled til turisterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 års jubilæum: Et vigtigt bindeled til turisterne

Taastrup - 12. september 2019 kl. 08:27 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er absolut vigtigt, at byen har en turistforening, der kan være bindeled til både turister fra udlandet og danske besøgende. Uden turistforeningen ville folk ikke få at vide, hvad der er af aktiviteter, og kunne hente andre nyttige informationer.

Det er vurderingen hos hotelchef Ghazal Jafari, Quality Hotel Høje Taastrup, der i sit daglige arbejde er i kontakt med mange turister og besøgende fra Danmark.

Høje-Taastrup Turistforening blev stiftet i efteråret 1994 på initiativ fra det daværende erhvervsråd og kommunen.

Kommunen havde på det tidspunkt en forventning om udvikling af det store rekreative område mellem Hakkemosen og Roskildevej, og man regnede med en strøm af turister til kommunen. Turistforeningens opgave skulle så være at servicere disse mange turister. Projekterne blev, af mange grunde, ikke til noget, men nu er der kommet gang i udviklingen af området, blandt andet med verdens største indendørs gokartbane, Racehall, som bygges i øjeblikket.

Turistforeningen var i begyndelsen en aktivitet under erhvervsrådet, med en turistmedarbejder og med reference til en bestyrelse og indirekte til rådet. Finansieringen blev understøttet af et solidt tilskud fra Høje-Taastrup Kommune.

For få år siden blev Høje-Taastrup Turistforening frigjort fra erhvervsrådet og etableret som en selvstændig forening, som økonomisk kunne gennemføre sit arbejde via et kontingent fra medlemmerne og et tilskud fra kommunen.

Med tiden blev fokus ændret, fortæller sekretæren Claudio Pannicelli.

- De store fyrtårne og dermed turisterne kom ikke, mens behovet for at formidle de mange informationer om vores kommune samtidig steg. Det resulterede i, at turistforeningen udvidede indsatsen mod tre målgrupper: Turisterne, borgerne og de mange ansatte i virksomhederne.

- Vi udvidede vores informationsgrundlag for at ramme bredt, blandt andet med et kulturhistorisk modul på hjemmesiden. Og det har vist sig at have stor interesse, målt ud fra et stabilt og stort besøg på vores hjemmeside igennem nogle år, og ikke mindst fra udlandet, tilføjer Claudio Pannicelli.

Hjemmesiden har været grundlag for informationsformidlingen, og nu vil turistforeningen markere jubilæet med lancering af en ny hjemmeside. Flemming Jørgensen fra I&D Design og Web, har stået for udviklingen af den nye hjemmeside.

- Opgaven har været at fremstille en hjemmeside som er moderne, spændende og funktionel, samtidig med at den skal håndtere en utrolig stor mængde data. Fokus har været at beskrive de enkelte aktiviteter endnu mere detaljeret. Der vil hele tiden komme de seneste nyheder. Hjemmesiden er opdelt i Oplevelser, Spis & Sov og i Shopping. Alle steder kan findes på Googlekort. Jeg håber, at den nye hjemmeside vil blive til stor nytte for brugerne, siger Flemming Jørgensen.

Udover hjemmesiden gennemfører turistforeningen en lang række aktiviteter. Blandt andet den årlige fotokonkurrence, som sætter fokus på kommunen med skiftende temaer, og præmie til de tre bedste billeder.

Hotelchef Ghazal Jafari fra Quality Hotel Høje Taastrup, er selv kommet med i bestyrelsen, og hun glæder sig til udviklingen i Høje-Taastrup Turistforening.

- Turistforeningen udfører et stort arbejde med at fortælle, hvad Høje-Taastrup har at byde på. Turistforeningen står bag både bykort til turister og besøgende, hjemmeside mm. Uden turistforeningen ville disse informationer ikke kunne hentes, siger Ghazal Jafari.

Man kan se den nye hjemmeside på www.hojetaastrup.dk