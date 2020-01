25 års jubilæum: Erhvervsformand rammer milepæl

- Det er næsten umuligt at forstå, at der er gået 25 år. Det er jo stort set halvdelen af mit liv, jeg har været her. Men for mig betyder det stabilitet at have siddet for bordenden i 25 år. Det var ikke min drengedrøm at blive selvstændig erhvervsdrivende, men et spørgsmål om tilfældigheder gjorde, at jeg kom i lære her og at det blev min opgave at tage over, da min læremester tilbød det, fortæller den 51-årige Kim Rasmussen.