Se billedserie Her ses en model af selve Hobbyværkstedets lokaler lavet af et af medlemmerne Fredy Bangerter til Preben Wilcken Petersen. Foto: Grethe Petersen

25 års jubilæum: Det har foreningen lavet med sav og hammer

Taastrup - 18. august 2021 kl. 13:19 Kontakt redaktionen

Foreningen Hobbyværkstedet kan fejre, at den nu har eksisteret i 25 år. Det bliver snart markeret på behørig vis.

Preben Wilcken Petersen fik ideen til Hobbyværkstedet, som blev startet august 1996.

Preben syntes, der manglede et sted for mænd at gå hen i tiden efter arbejdslivet.

Det skulle hovedsalig være for efterlønsmodtagere og folkepensionister, men alle var velkomne. Det viste sig at være en succes. Mange kom til den stiftende generalforsamling den 28. august, og også mange damer fik lyst til at være med.

- Vi fik Parkskolens sløjdlokaler stillet til rådighed med alt det dejlige værktøj og maskiner, vi kunne tænke os. Der bliver savet, hamret og skruet og lavet mange, flotte ting. Der bliver restaureret møbler, arbejdet med sløjd, træ- og metaldrejning, glasgravering, billedskæring, lavet fuglekasser, legetøj og meget mere. Vi har afholdt kursus i trædrejning, lerarbejde, smykkekursus, filtkursus, kursus i pileflet og billedskæring og meget mere, forklarer den nuværende formand Grethe Petersen i en pressemeddelelse.

Hun tog over på posten efter Preben Wilcken Petersen, hendes mand.

Også foredrag, udflugter, strikning og hækling af huer, sokker, trøjer og tæpper til Røde Kors og Red Barnet har gennem tiden været på programmet i Hobbyværkstedet. Foreningen er også med til at arrangere julemarked i Kulturcentret, ligesom man er med til Frivillighedsdagen og til Callisto Børnefestivalen, hvor Hobbyværkstedets medlemmer for nogle år siden byggede den berømte sæbekassebil til transport af pandekagen, der skulle transporteres fra Skagen til Rådhuspladsen i København. Sæbekassebilen er nu på museum i Blaakildegaard.

Der er mange oplevelser gennem de 25 år at huske tilbage på.

- Vi har bygget sæbekassebiler på Hovedgaden i samarbejde med handelsstandsforeningen og biblioteket, hvor der bagefter var race, og børnene fik bilerne med hjem bagefter. Vi har lavet fuglekasser, som vores medlemmer samlede sammen med børn på Skovens Dag, det gælder også Skovens Dag i Hakkemosen. Her har vi også fuglekasser med og en masse træstykker, som børnene med stor fantasi sømmer sammen til fine kunstværker med hjælp fra vores medlemmer, og vi har arbejdet sammen med Miljøcentret, hvor vi har lavet rammer til papirfremstilling, lyder det fra Grethe Petersen.

I Hobbyværkstedet er det sociale i højsædet. Der snakkes over kaffen og de hjemmebagte kager og om, hvad der er sket siden sidst. Dårlige eller gode vittigheder flyver hen over bordet. Hvis nogen har fået en ny hofte eller en eller anden sygdom, gives der omsorg, og der bliver trænet ekstra hårdt, for man vil gerne hurtigt tilbage til værkstedet. Et ekstra netværk mod ensomhed er bygget op.

- Der er en fantastisk, god stemning og glæde i hverdagen på værkstedet og til alle arrangementer. Medlemmerne bakker op om det, der foregår, og der er altid mange, der tilbyder at hjælpe. Hvert år til sæsonstart holder vi åbent hus for medlemmerne og for byens borgere og alle, der har lyst. Vi byder på kaffe og hjemmebag. Her kan man få en snak om, hvad der foregår og se værkstedet, lyder det fra formanden.

Hobbyværkstedet fik også prisen som årets forening i 2011

Sådan festligholdes 25-året Hobbyværkstedet markerer sin fødselsdag og sit jubilæum med flere arrangementer.

På grund af corona-pandemien holdes der først generalforsamling den 28. august sammen med en fejring for de fremmødte af Hobbyværkstedets fødselsdag. Det sker i Parkskolens festsal.

For Hobbyværkstedets egne medlemmer vil der desuden blive holdt en jubilæumsfest den 30. oktober.

Den nye sæson i Hobbyværkstedet begynder onsdag den 1. september for alle medlemmer.

Mandag den 6. september kl. 15.00-17.00 holder Hobbyværkstedet så åbent hus for medlemmerne og for byens borgere, hvor alle er velkomne. Her byder Hobbyværkstedet på kaffe og kage, og her man kan få en snak og se sløjdlokalerne på Parkskolen, hvor foreningen holder til hver mandag og onsdag eftermiddag.

For flere oplysninger - også om indmeldelse, kontakt formand Grethe Petersen på telefon: 41502220 eller på mail glarsen198@gmail.com.