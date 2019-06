Se billedserie En udstoppet canadisk sortbjørn tager imod kunderne i Brian Rützous forretning. Hans værksted producerer blandt andet bjørneskindshuer, der er baseret på pels fra netop den type bjørn. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 25 år som sadelmager: En levende del af et historisk håndværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 år som sadelmager: En levende del af et historisk håndværk

Taastrup - 20. juni 2019 kl. 10:59 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er specialist i et håndværk, som kun få i Danmark kan udføre. Han leverer både til civile rideentusiaster, dansk militær og politi. Han er velanset på sit felt med flere æresbevisninger fra ligesindede i bagagen. Nu er det så 25 år siden, at Brian Rützou begyndte som selvstændig sadelmager.

De første 10 år arbejdede han fra kælderen i sit hjem i Høje-Taastrup. De seneste 15 har hans værksted ligget på Pile Allé. Her arbejder i alt fem personer på fuld tid og to på deltid.

Salg, reparation og tilpasning af ridesadler, tilretning og reparation af Forsvarets uniformer samt produktion af bjørneskindshuer fra bunden er de tre spidskompetencer, som værkstedet kan tilbyde. Blandt de ansatte er to skræddere og en sadelmagerelev, der snart er udlært.

På de 25 år har firmaet således haft vokseværk, da Brian Rützou i sin tid startede sit firma som enkeltmandsvirksomhed.

- Det er mærkeligt på den gode måde at have jubilæum. For jeg kan ikke helt forstå, at alle de år er gået, og så får det én til at reflektere over livet, siger sadelmageren.

Naturligt valg

Det var et for ham naturligt valg at blive sadelmager, da chancen bød sig. På det tidspunkt kunne han ikke tage en formel uddannelse i faget, og derfor er han »sidemandsoplært«, som han selv kalder det.

Brian Rützou blev oplært i en treårs periode i sin fritid af Ib Jensen, en gammel sadelmager, som havde værksted på Amager, og som selv var tredje generation i faget i sin familie.

- Jeg har en baggrund som befalingsmand i ti år i Livgarden, og i den forbindelse kom jeg indimellem forbi den daværende sadelmager med udstyr til reparation. Jeg blev fuldstændig forelsket i det miljø; at der sad en gammel mand i et værksted, som duftede af læder. Og min barndoms og ungdoms kærlighed for at arbejde med læder blussede op igen. Derfor spurgte jeg sadelmageren, om jeg måtte komme i min fritid og sy lidt læder, og efterhånden fik jeg lov at lave mere og mere. På et tidspunkt spurgte jeg ham, hvem der skulle overtage efter ham, for jeg synes, det ville ærgerligt, hvis al hans viden gik tabt. Han havde ingen til at tage over efter sig, så jeg spurgte, om jeg måtte, og det sagde han ja til, fortæller Brian Rützou.

I 1994 overtog Brian Rützou kunderne og værkstedet, der samtidig flyttede til Taastrup. Væksten har været så stor, at virksomheden i 2013, 2014 og 2018 blev udnævnt til Gazelle-virksomhed af dagbladet Børsen. Men det betyder ikke lige så meget for Brian Rützou, som at han laver et ordentligt stykke arbejde.

- Det her fag er på mange måder en tidslomme. Det er meget analogt og rent teknisk har arbejdet ikke ændret sig meget de sidste par hundrede år, siger Brian Rützou efter han har peget på et sæt nåle og syle som de vigtigste redskaber i sin værktøjskasse.

- Jeg kan godt lide at være en del af et historisk fag. At have den viden, der skal til, og respektere håndværket, og samtidig optimere det på enkelte punkter, lyder det fra Brian Rützou.

Jubilæet markeres ved en reception for kunder, forretningsforbindelser og venner af huset den 21. juni kl. 12 til 17 på Pile Allé i Taastrup.