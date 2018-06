Frisør Jeanne Steen Christensen kan 8. juni fejre 25 års jubilæum som frisør på Taastrup Hovedgade. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: 25 år med saks og kam Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25 år med saks og kam

Taastrup - 04. juni 2018 kl. 11:31 Af AF Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 8. juni kan Jeanne Steen Christensen, indehaver af Frisør Steen, fejre 25 års jubilæum som frisør i Taastrup.

På denne dag er det 25 år, siden hun blev ansat som frisør i sin fars frisørsalon på hovedgaden i Taastrup. Her har hun været lige siden, og de seneste 12 og et halv år har hun været indehaver af butikken.

»Det er ret sjovt, at det lige er halvdelen af tiden, jeg selv har haft salonen,« siger frisøren.

Hun har egentlig altid vidst, at hun ville være frisør, selvom hun var glad for at gå i skole og også tog sig en studentereksamen.

»Men da jeg kom i lære som frisør, blev jeg endnu mere bidt af det,« siger Jeanne Steen Christensen, der var frisørelev på Frederiksberg, og arbejdet et år som uddannet i Ringsted, inden hun kom til sin fars salon.

Det lå dog ikke i kortene, at hun skulle være selvstændig.

»Det var jeg ret sikker på, at jeg ikke skulle være. Jeg er en meget ydmyg person, og jeg tænkte, at det ville blive for stor en mundfuld. Min far fik hjælp af min mor, som var uddannet bogholder, så hun hjalp til i salonen. Tal har aldrig været min stærke side, så jeg skulle kunne favne det hele. Det var jeg ikke sikker på, at jeg kunne, og jeg var også lidt bange for ikke at kunne leve op til min far,« siger Jeanne Steen Christensen.

Men det er gået godt, og da hun først kom i gang, kunne hun mærke, at det var det rigtige, selvom der gik over 12 år, før hun blev selvstændig. Det har dog også haft sine fordele.

»Tiden er gået, uden at jeg har tænkt over det, og jeg nåede at få to børn, inden jeg overtog, og det gav luft til at jeg kunne tage mig af børnene,« siger Taastrup-frisøren.

Hun nyder at gå på arbejde, og passionen for håndværket er lige så stærk, som den altid har været.

»I manges ører er det ikke særligt fancy at være frisør, men der er så mange facetter ved det, og man kan hele tiden udvikle faget,« siger Jeanne Steen Christensen og fortæller, hvad det giver hende at være frisør.

»Jeg er blevet mere åben og nysgerrig på verden. Jeg ser alt i mit arbejde som en inspiration. Når jeg lytter til kunderne bliver jeg inspireret, og når jeg mærker, den følelse, som folk har, når de får lavet hår, bliver jeg inspireret. Når man selv giver noget, så er det ubegribeligt, hvor meget verden giver tilbage,« siger 49-årige Jeanne Steen Christensen.

Det 25 års jubilæum markeres ved, at Jeanne Steen Christensen har inviteret sit personale på inspirations- og hyggetur til en storby.

»Jeg vil vise mit personale, at jeg sætter pris på dem, og jeg har inviteret dem til Prag, hvor vi blandt andet skal se nogle shows med en australsk frisør,« siger hun.

Trods 25 år som frisør i hovedgaden, har frisøren stadig masser af ambitioner og ønsker for fremtiden.

»Jeg håber, dynamikken i salonen kan fortsætte, og at jeg fortsat kan uddanne elever, og så vil jeg fortsat have gejst til at nytænke faget og gå efter det. Og så vil jeg arbejde for, at Taastrup Hovedgade kan blive ved med at være en aktiv gade,« siger Jeanne Steen Christensen.