23-årig fængslet for at brænde daginstitution af

En 23-årig mand fra Taastrup er i dag blevet fængslet for at have sat ild til Taastruphøj den 30. januar.

En 23-årig mand er varetægtsfængslet i tre uger i Glostrup Ret for at sætte ild til daginstitutionen 'Taastruphøj' på Taastrupgårdsvej.

Han blev senere mandag fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Glostrup.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre med navneforbud, hvorfor sagen ikke kan kommenteres yderligere på nuværende tidspunkt - udover at politiet sigter den 23-årige for at have sat ild på daginstitutionen 'Taastruphøj' om aftenen den 30. januar 2018, hvilket medførte at bygningen nedbrændte.

Efterforskningen forsætter.