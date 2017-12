22-årig sigtet for kørsel uden førerret

Taastrup: En 22-årig mand fra Høje-Taastrup blev mandag den 18. december klokken 15.58 sigtet for kørsel uden førerret, da en patrulje bragte ham til standsning i en personbil i krydset mellem Roskildevej og Albertslundvej i Albertslund. Manden erkendte, at han endnu ikke har taget kørekort. Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der samtidig oplyser, at kører du bil uden førerret, er bøden 7.000 kroner første gang. Anden gang koster det 8.500 kroner. Tredje gang er bøden 10.500 kroner plus at bilen kan konfiskeres. Fjerde gang koster det 14.000 kroner og derefter fængselsstraf.