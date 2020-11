Området omkring Mølleåen og Røjleparken i Taastrup er et af de områder, der er peget på som bynær natur. Foto: Kenn Thomsen

20 naturperler udpeget - men flere kan følge

20 af dem havde administrationen samlet på en liste til seneste byrådsmøde, hvor politikerne besluttede en ny strategi om, at alle husstande i Høje-Taastrup Kommunes byområder maksimalt skal have én kilometer til bynær natur.

Her skal der også diskuteres visionsplaner for hvert enkelt naturområde, hvor politikerne sammen skal søge at finde ud af, hvordan de enkelte områder skal udvikles.