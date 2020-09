Se billedserie Det nye boligprojekt vil rumme både rækkehuse og lejligheder, og det er planen at opføre legeplads og orangeri på de grønne områder mellem boligerne. Illustration: Årstiderne Arkitekter

192 boliger: Endnu et kæmpe boligprojekt på vej til ny bydel

Taastrup - 07. september 2020 kl. 14:48

Endnu et omfattende boligprojekt er på vej i den nye bydel Nærheden i Hedehusene, hvor boligerne skyder op i stor fart i disse år.

Det nye boligprojekt har fået navnet »Teglbakken« og kommer til at bestå af 192 boliger i både rækkehuse og lejligheder og med grønne rum mellem boligerne.

Bag det nye boligprojekt står Sjælsø Management og FB Gruppen.

- Nærheden er et af de byudviklingsområder, der med afsæt i en velgennemtænkt helhedsplan er kommet rigtigt godt fra start. Nærheden afspejler mange af de tanker, vi har arbejdet med i andre byudviklingsprojekter. Vi synes derfor, det har været interessant at investere i området, siger adm. direktør Hans Bo Hyldig, FB Gruppen.

Det nye boligprojekt indeholder cirka 16.000 kvadratmeter boliger samt et parkeringshus.

Projektet rummer 26 rækkehuse på hver omkring 115 m2 og 166 lejligheder med 2, 3 og 4 værelser.

Rækkehusene forventes solgt som ejerboliger, mens lejlighederne udlejes og skal afsættes til en investor, oplyser FB Gruppen.

Bygherren bliver et fælles selskab ejet af Sjælsø Management og FB Gruppen. Byggeriet går i gang når der foreligger godkendt lokalplan til foråret 2021 og forventes at være klar til indflytning ultimo 2022.

- Vi ser meget frem til endnu et spændende boligprojekt i Nærheden. Tiden har vist, at der er interesse for og efterspørgsel efter moderne boliger tæt på København, som er til at betale. Vi er derfor glade for, at Sjælsø Management og FB Gruppen er gået sammen om et boligbyggeri af høj kvalitet i bydelen, siger NærHedens projektdirektør, Ole Møller.

Opføres i tegl Projektet har taget navn efter det teglværk, der engang lå i området, og netop derfor opføres hele bebyggelsen i tegl.

Derudover får rækkehusene saddeltag, der giver mulighed for hems, og alle lejligheder forsynes med altan. Projektet indeholder tillige et parkeringshus til områdets beboere.

På de fælles, grønne byrum mellem boligerne er det planen at etablere blandt andet legepladser og orangeri. Hermed understøtter det nye projekt Nærhedens fokus på at skabe rammer om fællesskaber og et godt, nemt hverdagsliv for alle aldersgrupper.

Stor forvandling På sigt skal Nærheden rumme omkring 3.000 boliger. Der er på nuværende tidspunkt indgået købsaftaler for omkring 1.500 boliger. Inden årsskiftet vil omkring 500 boliger være færdigbyggede, og en stor del af disse være indflyttet af nye beboere.

En dagligvarebutik og ny skole er på vej, og allerede nu er der liv og aktivitet i bydelen.

Da selskabet NærHeden P/S startede sine aktiviteter for syv år siden, var området lidt forsømt og ukendt for de fleste. En målrettet indsats for at udvikle områdets naturværdier, etablere infrastruktur og markedsføre bydelens værdigrundlag har givet bonus. De seneste år har der ifølge NærHeden P/S vist sig en stor efterspørgsel efter byggeret hos investorerne, lige som boligerne afsættes godt på markedet.

