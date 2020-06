Der er landet knap to millioner kroner til sommeraktiviteter for børn og unge i år. Tidligere har klatring været en del af kommunens Aktiv Sommer-program. Foto: Kenn Thomsen

1,9 millioner kroner til flere sommeraktiviteter

En bred aftale i Folketinget mellem næsten alle partier sikrer, at der i alt uddeles 200 millioner kroner til sommeraktiviteter i år. Og her får Høje-Taastrup Kommune altså 1,9 millioner kroner.

Efter corona-nedlukningen, hvor mange børn og unge har været hjemme og haft begrænset socialt samvær, skal pengene give mulighed for at stable aktiviteter på benen for de mange børn og unge.

- Rigtig mange børn og unge har mere end andre år brug for at være sammen med andre børn og unge. De har savnet fællesskab, og for nogles vedkommende har de også savnet det pusterum, som skolen kan være fra bumlede familieforhold. Med den her aftale giver vi en masse muskler til at få stablet sjove, spændende og lærerige aktiviteter på benene, som børn og unge kan melde sig til over hele landet i sommeren, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).