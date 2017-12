Ulykken skete klokken 11.44 mandag den 12. december, da et godstog blev afsporet på rangerterrænet ved Høje Taastrup Station. Den kostede en 19-årig togklargører elev livet. Foto: Kasper Ellesøe

19-årig dræbt under tog: Rapport afslører flere svigt

Taastrup - 07. december 2017 kl. 08:12 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række uheldige omstændigheder var årsag til den tragiske ulykke, der den 12. december sidste år kostede en kun 19-årig togklargører-elev livet på det såkaldte rangerterræn ved Høje Tåstrup Station. Det viser Havarikommissions rapport, som onsdag blev offentliggjort, skriver DAGBLADET Roskilde.

Den 19-årige elev, Jakob Fedder, blev klemt under en afsporet godsvogn, da en godstog skulle rangeres fra ét spor til et andet for at komme til kombiterminalen i Høje Taastrup Transportcenter.

Kort fortalt var årsagen til ulykken, at godstoget påbegyndte rangeringen, uden at der var givet den krævede tilladelse. Men flere elementer kan have haft indflydelse på det forløb, som ledte til ulykken, viser Havarikommissionens undersøgelser.

Blandt andet var den 19-årige elev ikke uddannet til at foretage en rangering alene, og han burde have været under opsyn, lyder det i rapporten.

Derudover påpeges det i rapporten, at der fandtes en kutyme med at igangsætte rangering, når et signal blev givet, selvom der ikke var indhentet tilladelse fra stationsbestyreren i Roskilde, som der ellers skal efter reglerne. Denne kutyme var stiltiende accepteret af både rangerpersonalet og personalet i fjernstyringscentralen i Roskilde.

Også dette påpeger Havarikommissionen i sin rapport som en årsag til, at ulykken kunne ske.

- Der bør ikke være kutymer, som kan indebære en sikkerhedsrisiko. Enten skal de stoppes, eller også skal de frem i lyset og gøres til en regel, så de kan håndteres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, siger Bo Haaning, souschef i Havarikommissionen.

Eleven var ansat i DB Cargo Scandinavia A/S, og dagen efter ulykken var Arbejdstilsynet på besøg her. Besøget udmøntede sig i et strakspåbud omhandlende sikring af forsvarlig rangering af tog, instruktion af personale generelt, samt effektivt tilsyn med elever og indøvere.

DB Cargo har allerede efterkommet Arbejdstilsynets påbud, og har derudover iværksat flere andre tiltag, der skal sikre, at en lignende ulykke ikke kan ske igen.

Læs mere om Havarikommissionens undersøgelse af ulykken i DAGBLADET Roskilde torsdag.