Helge Voldbjerg fra Hedehusene er blandt de kunstnere, der inviterer indenfor i værkstedet, når der er Åbne Atelierdøre den 7.-8. september i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: 18 kunstnere er med i Åbne Atelierdøre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

18 kunstnere er med i Åbne Atelierdøre

Taastrup - 04. september 2019 kl. 08:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden ved at blive en tradition for kunstnerne i Høje-Taastrup Kommune at invitere publikum indenfor i deres værksteder i den første hele weekend i september.

Så for fjerde år i træk bliver der arrangeret åbne atelierdøre i Høje-Taastrup, i år den 7.-8. september.

Begge dage vil der være åbent i kunstnernes værksteder fra klokken 10-17, hvor man kan møde kunstnerne og se deres værker.

I år er antallet af deltagere på 18 kunstnere, hvoraf de fire er nye i Åbne Atelier sammenhænge.

Så længe publikum kan modstå trangen til at købe et af kunstnernes værker, er arrangementet ganske gratis. Det koster ikke andet end energien, der skal til, for at bevæge sig rundt til de forskellige adresser.

I atelieret vil kunstnerne være klar til, at kunstinteresserede kan komme forbi. Her vil der blive mulighed for at få en snak med de enkelte kunstnere og få et indblik i, hvordan de finder inspiration til deres værker.

Det er en meget stor mangfoldighed, der vil være repræsenteret. Lige fra skulpturer, til smykker, til tekstiler og malerier. Og udtryksformerne og materialerne er lige så mangfoldige og spredte.

Kunstnerne kan allerede nu opleves via foreningens hjemmeside, www.aabne-atelierdoere-htk.dk, og deres egne hjemmesider kan også findes ad den vej.

I år har EDC i Hedehusene og Danske Banks Taastrup Afdeling valgt at gå med og sponsorere de Åbne Atelierdøre.

Takket være et sponsorat fra Danske Bank bliver der igen i år mulighed for at deltage i en konkurrence om et gavekort på 3.000 kroner til køb af et kunstværk hos en af foreningens kunstnere. For at deltage i konkurrencen skal man medbringe et af foreningens kataloger, der skal signeres af kunstnerne på mindst fem udstillingsadresser, når man besøger dem i løbet af weekenden.

Katalogerne er distribueret ud over hele kommunen i butikker og kulturhuse med mere. Man kan også få udleveret et katalog hos den første kunstner man besøger. Katalogerne er gratis.

Følgende kunstnere deltager i Åbne Atelierdøre:

Agnete Dollerup, Marbjerg

BAKAOS / Barbara Kaad Ostenfeld (udstiller hos Knud Milo Diemer, Hedehusene)

Bente Laursen, Fløng

Charlotte Bergstrøm (udstiller hos Mette Bergstrøm, Taastrup)

Erling Jehrbo, Sengeløse (udstiller hos Kate Piil, Hvedstrup)

Flemming Jørgensen, Taastrup

Helge Voldbjerg, Fløng

Helle Lundsgaard Christensen (udstiller hos Inge Smith Hansen, Fløng)

Inge Smith Hansen, Fløng

Ingrid Glue, Fløng

Jesper Hellner Nielsen, Hedehusene

Kate Piil, Hvedstrup

Knud Milo Diemer, Hedehusene

Lisa Kaas Hansen, Taastrup

Mette Bergstrøm Hansen, Taastrup

Palle Christensen (udstiller hos Agnete Dollerup, Marbjerg)

Ruth Jensen, Taastrup

Torben Nielsen, Hedehusene