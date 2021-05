18-årige Sara El-Khatib har modtaget et legat fra organisationen Zonta, der har som mål at styrke kvinders stilling overalt i verden. Foto: Kasper Ellesøe

18-årige hædret med legat for frivillig indsats og fokus på etnisk diversitet

- Det giver mig en endnu større motivation til at fortsætte med at lave det, jeg gør. Selvom jeg har været på lidt usikker grund, så viser det jo, at mit arbejde giver pote.

Ordene kommer fra 18-årige Sara El-Khatib, der bor i Gadehavegård. Hun er netop blevet tildelt legatet »Young Women in Public Affairs« fra organisationen Zonta Klub København III, hvis mål er at styrke kvinders stilling overalt i verden gennem serviceprojekter og være et talerør for kvinders rettigheder.