17-årig pige dømt: Lokkede ekskæreste til grønt område, hvor han fik tæv

En pige og fire mænd er dømt i sag om grov vold mod pigens ekskæreste.

Taastrup - 29. september 2021 kl. 05:50 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Tåstrup

Mandag faldt der dom i en sag om grov vold og røveri mod en dengang 17-årig ung mand fra Taastrup.

Den 1. oktober 2020 blev den dengang 17-årige mand lokket til, at mødes med sin dengang 16-årige ekskæreste på et grønt område ved Rødhøjgårdsvej i Taastrup. De to havde afsluttet deres forhold nogle måneder forinden.

Her blev han mødt af fem unge mænd, der tævede det 17-årige offer med spark og slag med blandt andet en totenschlæger. Offeret brækkede blandt andet næsen og hånden og var undervejs bevidstløs. Derfor husker han ikke, hvad der præcist er sket, men under retsmødet ved Retten i Glostrup kom det frem, at han havde hørt, "at han skulle løbe for sit liv".

Efter overfaldet løb han hjem til sine forældre.

Der er nu faldet dom i sagen. Den nu 17-årige pige deltog ikke i volden, men blev dømt for at agere lokkedue og arrangere mødet. Det blev hun idømt seks måneders ubetinget fængsel for.

Fængselsstraffe til alle

Pigens nuværende kæreste blev anset for at være primus motor ved overfaldet, og han blev idømt 10 måneders ubetinget fængsel, mens hans bror og to andre mænd blev idømt otte måneders ubetinget fængsel. De blev dømt for grov vold og røveri, fordi de blandt andet havde stjålet en taske, en mobiltelefon og et par sko fra offeret i forbindelse med overfaldet. Derudover skulle en femte mand også have deltaget i volden, men han har været ukendt for politiet.

De dømte mænd er mellem 17 og 20 år gamle og kommer fra Slagelse.

En af de fire mænd modtog sin dom, mens de andre tre mænd samt pigen tog sig betænkningstid i forhold til, om de vil anke sagen.

Motivet for overfaldet i sagen var ikke klokkeklart ved retsmødet, og der faldt ikke en fuld erkendelse af forholdene i sagen, men der er angiveligt tale om en eller anden form for jalousi-motiv, men offeret havde ikke en opfattelse af, at der var uvenskab mellem ham og den dengang 16-årige pige.

Hos anklagemyndigheden hos Vestegnens Politi er senioranklager Helene Brædder tilfreds med udfaldet af sagen.

- Jeg er tilfreds med dommen, fordi det var groft, og fordi retten valgte at følge min strafpåstand om 9-10 måneders fængsel, siger Helene Brædder.