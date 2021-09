17-årig kørte på stjålet el-cykel: Pågrebet af lokalpolitiet

Henrik Schou, der er politikommisær hos Vestegnens Politi og leder af lokalpolitiet i Høje-Taastrup Kommune, fortæller, at der nu kommer et retsligt efterspil for den 17-årige.

- Vi er glade for, at vi i lokalpolitiet kan være med til, at der er nogen, der bliver fanget, siger Henrik Schou og sender en opfordring af sted.

- For at mindske risikoen for, at ens cykel bliver stjålet, vil jeg opfordre til, at man i tillæg til den almindelige lås benytter en stærk og godkendt kædelås, og låser cyklen fast til noget, der er fastmonteret i jorden som for eksempel et cykelstativ, så cykeltyve ikke bare kan tage cyklen og slæbe den ind i en varevogn, siger Henrik Schou.