17-årig 'hjemmefængslet': Mistænkt for at skyde bomberør mod politifolk

En 17-årig ung mand er blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at affyre et bomberør mod politibetjente på Høje Taastrup Station.

Taastrup - 01. januar 2021 kl. 14:33 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

- Det var ikke min mening at ramme politibetjentene, sagde en 17-årig ung mand. Han blev dog varetægtsfængslet i foreløbig en uge efter en hændelse, hvor en kvindelig politibetjent måtte undvige kugler fra et bomberør.

En ung mand, der netop er fyldt 17 år, er nytårsdag blevet varetægtsfængslet i en uge, mistænkt for at rette et bomberør mod flere politibetjente, og som noget ganske usædvanligt skal det i første omgang ske i hans eget hjem.

Vestegnens Politi kunne nemlig ikke få kontakt til de sociale myndigheder i Høje-Taastrup Kommune, som skal ind over sager, hvor unge under 18 år varetægtsfængsles. Derfor var der enighed mellem dommer, anklager og forsvarer om, at den unge mand skulle varetægtsfængsles hjemme, hvilket betyder, at han ikke må forlade hjemmet. Normalt sker varetægtsfængsling af unge under 18 år på en sikret ungdomsinstitution. Varetægtsfængslingen hjemme hos mor og far blev karakteriseret som en nødløsning, fordi man ikke nytårsdag kunne få kontakt til kommunen.

Bestyrket mistanke Den 17-årige, der ikke tidligere er straffet, blev varetægtsfængslet på en særlig bestyrket mistanke om, at han skød med et bomberør mod en kvindelig politibetjent nytårsnat på Høje Taastrup Station.

Flere politipatruljer var klokken 00.15 kaldt til stationen, fordi der var flere anmeldelser om, at der blev affyret fyrværkeri inde i stationshallen.

Den 17-årige var på Høje Taastrup Station, fordi han ville handle en drink i kiosken. Han havde mødt to bekendte, og fik et bomberør af den ene af dem, men ifølge den 17-årige havde han ikke været med til at affyre fyrværkeri i stationshallen.

Da patruljerne fra Vestegnens Politi ankom, tog den 17-årige rulletrappen ned på en perron, og her antændte han bomberøret. En kvindelig politibetjent var også kommet ned ad rulletrappen, og hun har forklaret, at hun måtte undvige en af kuglerne for ikke at blive ramt.

I det to timer lange grundlovsforhør i Retten i Glostrup forklarede den 17-årige, at det ikke var med vilje, at han holdt bomberøret vandret - det var bare sket, da han vendte sig for at kigge bagud.

- Meningen var at skyde opad, sagde den 17-årige.

Han løb mod den anden ende af perronen, hvor der er en trappe op. Også her blev der affyret kugler fra bomberøret, da to politibetjente var på vej ned mod perronen.

Da der ikke var flere kugler i bomberøret, smed den 17-årige det fra sig, og flygtede hen over togskinnerne. Han blev dog få minutter senere anholdt.

Under grundlovsforhøret blev der vist overvågningsvideoer fra både stationshallen og perronen, og der var ikke tvivl om, at den 17-årige havde været til stede med et bomberør i hånden.

Han nægtede sig dog skyldig i at ville ramme eller skræmme politifolkene. Det hele var, forklarede han, et udslag af panik, fordi han ikke ville tages af politiet og blive kædet sammen med den tidligere affyring af fyrværkeri på stationen.

Dommeren valgte dog at varetægtsfængsle den 17-årige - blandt andet med hensyn til den nye skærpede lovgivning, som øger straffene og gør det muligt at varetægtsfængsle i situationer, hvor folk skyder fyrværkeri mod fx politifolk eller brandmænd.