17-årig dømt for brutal voldtægt

En 17-årig ung mand er blevet dømt for at have voldtaget en yngre kvinde, og tvunget hende til andet seksuelt forhold end samleje. Det skete en nat i maj i og omkring et buskads på Taastrupgaardsvej.

Taastrup - 05. august 2020 kl. 18:00 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 17-årig ung mand er onsdag blevet idømt tre og et halvt års ubetinget fængsel for en usædvanlig grov voldtægt af en 31-årig kvinde i og omkring et buskads på Taastrupgårdsvej. Han blev samtidig idømt en advarsel om udvisning.

Den 17-årige har nægtet sig skyldig i voldtægt og ankede dommen på stedet. Det bliver med andre ord Østre Landsret, der skal sætte det endelige punktum i sagen.

Den 17-årige var af anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi tiltalt for at have begået en overfaldsvoldtægt mod den 31-årige kvinde, og desuden tvunget hende til andet seksuelt forhold end samleje. Under overfaldet fastholdt han kvinden ved at holde fast i hendes hår, samtidig med han slog hende i baghovedet flere gange.

Den fuldbyrdede voldtægt mod kvinden, som han mødte tilfældigt, fandt sted natten til den 31. maj ved Taastrupgårdsvej. Det var et samarbejde mellem efterforskere og lokalpoliti, der førte Vestegnens Politi til den 17-årige unge mand, der blev anholdt tidligt fredag morgen den 5. juni på sin bopæl og efterfølgende varetægtsfængslet.

Det var en af lokalbetjentene, der blev opmærksom på signalementet af gerningsmanden. Desuden viste videoovervågning, at den 17-årige kom hjem kort efter voldtægten.

- Når gerningsmanden så relativ hurtigt kunne pågribes, så skyldes det især dedikeret arbejde hos lokalpolitiet, hvor det gode lokalkendskab endnu en gang viste sin styrke, siger anklager Søren Yde Halse, som førte sagen for anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi. Han udtrykker tilfredshed med dommen - ikke mindst set i lyset af gerningsmanden unge alder.

Da den 17-årige var i grundlovsforhør, erkendte han at have været på gerningsstedet, men nægtede at der skete noget seksuelt. Dna-spor viste dog noget andet. Da sagen onsdag var i Retten i Glostrup forklarede den 17-årige, at hændelsesforløbet havde været frivilligt.

Retten tilsidesatte dog hans forklaring som utroværdig. I dommen blev der lagt vægt på kvindens præcise forklaring og de tekniske beviser, som blev fremlagt. Det var blandt andet dna-spor, samt de rifter og mærker, som kvinden fik ved voldtægten, og som stemte med hendes forklaring.

Anklagemyndigheden procederede for at den 17-årige skulle udvises af Danmark. Retten i Glostrup vurderede dog, at der ikke var grundlag for en ubetinget udvisning, men alene en advarsel. Den 17-årige er født og opvokset i Danmark, men er somalisk statsborger og har ingen tilknytning til 'hjemlandet'.

Den 17-årige blev også dømt til at betale den 31-årige erstatning for tort, svie og smerte.

Retten i Glostrup bestemte, at den 17-årige fortsat skal være fængslet.